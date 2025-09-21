Madre de Texas arrestada por la muerte de sus hijos que dejó en vehículo con altas temperaturas

Una mujer de San Antonio, Texas fue arrestada después de encontrar el fin de semana a dos niños sin vida adentro de un automóvil cuando la temperatura estaba en 95°F. El sheriff del condado de Bexar compartió que la madre era inconsistente en sus declaraciones, convirtiéndose en la principal sospechosa de la muerte de sus hijos pequeños.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar recibió una llamada de emergencia sobre dos niños que se encontraban dentro de un automóvil caliente. Los oficiales llegaron a una casa ubicada en Chancery Gate y Appleton Way al este del condado de Bexar alrededor de las 3:00 de la tarde, el sábado 20 de septiembre. La madre fue quien llamó a las autoridades, luego de encontrar a sus dos hijos dentro del vehículo.

La temperatura era de 95°F

Cuando llegaron, descubrieron a los dos niños sin signos vitales. Los agentes intentaron practicar RCP a ambas víctimas, mientras llegaban los servicios de emergencias, declaro el sheriff Javier Salazar en una conferencia.

Los niños fueron identificados Sevani Stevenson, de 6 años, y Miyani Islar, de 3, hermanos e hijos de Tiona Lasaisha Islar, quien declaró a las autoridades que la última vez que vio a sus hijos con vida fue a las 10:00 de la mañana dentro de la casa, cuando se iba a dormir, “y que no los había vuelto a ver hasta que los encontró en el coche”.

“Algo no cuadra en este caso”

El sheriff Salazar afirmó durante la conferencia, que hubo varias inconsistencias en lo que sucedió por parte de Tiona Lasaisha y afirmó que “algo no cuadra en este caso”. Los Servicios de Protección Infantil (CPS) también acudieron al lugar.

Después de las inconsistencias en las declaraciones de la señora Lasaisha, los oficiales la arrestaron y acusaron de dos cargos por lesiones a un menor y muerte en el lugar, confirmó el sheriff, publico FOX San Antonio.

Solicitan a la comunidad si tienen imágenes

“El informe inicial se refería a los niños que quedaron abandonados en el coche, pero puedo decirles que, lamentablemente, sin entrar en demasiados detalles, existen algunas inconsistencias con las versiones actuales. No me siento lo suficientemente seguro como para asegurarles que eso fue exactamente lo que ocurrió”, expresó en la conferencia el sheriff Salazar.

La investigación continúa para determinar cómo murieron los dos niños, cuyos cuerpos se encuentran en la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexas, para realizar los procedimientos para encontrar la causa y forma de la muerte de los dos menores.

La oficina del sheriff solicita a la comunidad en el área de Chancery Gate si tienen algún video en donde se puede ver que sucedió entre la 1:00 y las 3:30 p. m. del sábado, que se comuniquen con BCSO al 210-335-6000 o envíen un correo electrónico a BCSOTIPS@bexar.org.

