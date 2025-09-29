Alerta sanitaria USDA: Retiran comidas de pasta en Walmart y Trader Joe’s por riesgo de Listeria

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de salud pública para dos productos de comidas listas en Walmart linguine Marketside con albóndigas de res y salsa marinara, y Trader Joe’s Cajun Style Blackened Chicken Breast fettucine Alfredo por riesgo de Listeria.

En un comunicado, el FSIS, agencia de salud pública del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), informa que los productos tienen fecha de caducidad del 22 de septiembre al 1 de octubre y podrían aún estar en los refrigeradores de los consumidores. La pasta precocida está regulada por la FDA.

El problema se descubrió cuando una de las empresas productoras recolectó muestras de pasta precocida regulada por la FDA. El ingrediente fue utilizado para la elaboración del producto. Esta muestra forma parte de la investigación en curso relacionada con el brote de Listeria vinculado a las comidas de fettuccine Alfredo con pollo.

Como se recordará, el FSIS emitió previamente un aviso de retiro del mercado relacionado con el brote de Listeria en junio y continúa coordinando con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los organismos estatales de salud pública.

La prueba realizada por los funcionarios confirma que la pasta linguini dio positivo para Listeria, mientras se realizan más pruebas para determinar si la bacteria está genéticamente relacionada con la cepa específica del brote.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

Las autoridades recomiendan a los consumidores deben revisar si tienen en casa los productos que contienen pasta precocida potencialmente contaminada:

Producto Venta en Walmart

El Fsis publicó una imagen del producto en su sitio web. Crédito: FSIS | Cortesía

LINGUINE MARKETSIDE CON ALBÓNDIGAS DE RES Y SALSA MARINARA en su presentación de paquete de bandeja de plástico transparente de peso 355 gramos.

Fechas de Caducidad (USE BY):

22 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025

1 de octubre de 2025

Números de Establecimiento (Sello USDA): “EST. 50784” o “EST. 47718”

Producto Venta en Trader Joe’s

Se insta a los consumidores a revisar sus refrigeradores y descartarlo en caso de que se trate del producto sujeto a retiro. Crédito: FSIS | Cortesía

TRADER JOE’S CAJUN STYLE BLACKENED CHICKEN BREAST FETTUCINE ALFREDO en su presentación de paquete de bandeja de plástico de 453 gramos.

Fechas de Caducidad (USE BY):

20 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025

Número de Establecimiento (Sello USDA): “P-45288”.

