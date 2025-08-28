Retiran del mercado ensaladas balsámicas en 25 estados de EE. UU. por alérgenos no declarado

La empresa Taylor Fresh Foods, proovedor de Walmart, anunció el retiro voluntario de un lote de kit de ensalada balsámica con miel Taylor Farms de 6/8.3 oz., distribuidas en 25 estados de los EE. UU., por riesgo de contener alérgenos de sésamo y soya no declarados, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El riesgo de alergia se debe a que algunos kits de ensalada balsámica y miel de Taylor Farms contienen, por error, un aderezo de jengibre y sésamo en lugar del aderezo habitual. Este aderezo no declarado contiene sésamo y soja, que son alérgenos.

¿Cómo identificar el producto?

El retiro inició el 26 de agosto y los paquetes llevan el código que comienzan con “TFRS” y la fecha de “Consumir preferentemente antes del” hasta el 4 de septiembre de 2025 inclusive. La información del código del producto se ubica en parte superior derecha de cada paquete de ensalada.

El producto fue distribuido en 25 estados del país: Delaware (DE), Nueva Jersey (NJ), Nueva York (NY), Pensilvania (PA), Alabama (AL), Florida (FL), Georgia (GA), Kentucky (KY), Luisiana (LA), Misisipi (MS), Carolina del Norte (NC), Virginia (VA), Virginia Occidental (WV), Tennessee (TN), Indiana (IN), Kansas (KS), Míchigan (MI), Misuri (MO), Ohio (OH), Arizona (AZ), California (CA), Colorado (CO), Oregón (OR), Texas (TX), Utah (UT) y Washington (WA).

¿Cuáles son los riesgos de consumir alimentos con alérgenos?

El sésamo y la soja presentes en estos productos pueden causar una reacción alérgica grave en personas con sensibilidad, llegando a ser mortal en casos severos.

Recordemos que en Estados Unidos hay nueve alimentos considerados alérgenos y que son los causantes de la mayoría de las alergias en el país: leche, huevos, pescado, mariscos, nueces, maní, trigo, soja y sésamo, según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés).

Una persona alérgica o con sensibilidad al sésamo puede generar síntomas como sibilancias al respirar, problemas para respirar, vómitos, diarrea, tos, ronquera, opresión de garganta, dolor abdominal, ojos hinchados, llorosos y que pican, urticaria, ronchas rojas e hinchazón, según Kids Health.

Mientras que en el caso de la soja se puede presentar síntomas como: opresión en la garganta, tos, calambres estomacales, indigestión, diarrea, náuseas, vómitos, urticaria, picor y eczema. En casos extremos, las personas con alergias pueden anafilaxia, una reacción grave que requiere atención médica inmediata.

El llamado a los consumidores que adquirieron el kit de ensalada retirado del mercado es a desecharlo, evitar el consumo y solicitar reembolsos en el lugar de la compra.

