Retiran del mercado 98,916 libras de filete de bagre por falta de inspección

Un lote de 98,916 libras de productos de filete de bagre, distribuidos en siete presentaciones, es retirado del mercado. La razón es que se produjeron sin la debida inspección federal, lo cual es un requisito indispensable para garantizar la seguridad alimentaria. Los productos fueron enviados a restaurantes y tiendas minoristas en Alabama, Misisipi y Luisiana.

Según un aviso del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés), la empresa Quality Poultry & Seafood, Inc., ubicada en Biloxi, Misisipi, inició este retiro voluntario el 15 de septiembre. Los filetes de bagre afectados se produjeron entre el 2 de septiembre de 2024 y el 5 de septiembre de 2025.

El problema se descubrió cuando la propia empresa notificó al FSIS que estaba produciendo filetes de bagre y la entidad determinó que esta producción se había llevado a cabo sin la inspección obligatoria.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

El producto se envasó en material plástico transparente con etiquetas de diferentes establecimientos. Es importante aclarar que estos establecimientos no tienen relación con la causa del retiro.

“ FILETES DE BAGRE VARIADOS SIN CORTAR, PRODUCTO DE BAGRE DE CULTIVO DE EE. UU. “: En presentación de 5 libras, envasado en bolsas de plástico translúcidas que contienen varias piezas de filetes de bagre congelados.

“: En presentación de 5 libras, envasado en bolsas de plástico translúcidas que contienen varias piezas de filetes de bagre congelados. “ FILETES DE BAGRE VARIADOS SIN CORTAR, PRODUCTO DE BAGRE DE CULTIVO DE EE. UU.” : En cajas de cartón de 15 libras, que contienen tres paquetes de bolsas de plástico translúcidas con varias piezas de filetes de bagre congelados.

: En cajas de cartón de 15 libras, que contienen tres paquetes de bolsas de plástico translúcidas con varias piezas de filetes de bagre congelados. “FILETE DE PIERNA DE BAGRE IRREGULAR, PRODUCTO DE BAGRE DE CRIADERO DE EE. UU .”: En presentación de 5 libras, en paquetes de bolsas de plástico translúcidas con varias piezas de filetes de bagre congelados.

.”: En presentación de 5 libras, en paquetes de bolsas de plástico translúcidas con varias piezas de filetes de bagre congelados. “ FILETE DE BAGRE IRREGULAR AL AZAR, PRODUCTO DE BAGRE DE CULTIVO DE EE. UU.”: En paquetes de bolsas de plástico translúcidas de 5 libras con varias piezas de filetes de bagre congelados.

En paquetes de bolsas de plástico translúcidas de 5 libras con varias piezas de filetes de bagre congelados. “ FILETE DE BAGRE IRREGULAR AL AZAR, PRODUCTO DE BAGRE DE CRIADERO DE EE. UU.”: Distribuido en cajas de cartón de 15 libras que contienen tres paquetes de bolsas de plástico translúcidas con varios productos de filetes de bagre.

Distribuido en cajas de cartón de 15 libras que contienen tres paquetes de bolsas de plástico translúcidas con varios productos de filetes de bagre. “ FILETE DE BAGRE RELLENO CON ADEREZO DE CARNE DE CANGREJO “: En paquetes translúcidos sellados al vacío de 9 onzas, cada uno contiene un filete de bagre relleno con aderezo de carne de cangrejo.

“: En paquetes translúcidos sellados al vacío de 9 onzas, cada uno contiene un filete de bagre relleno con aderezo de carne de cangrejo. “BAGRE RELLENO”: Distribuido en paquetes translúcidos sellados al vacío que contienen un filete de bagre relleno con aderezo de carne de cangrejo.

Hasta el 15 de septiembre no se reportaron personas afectadas por el consumo de estos productos. Se insta a los consumidores a estar atentos a cualquier reacción debido a que los alimentos producidos sin inspección pueden contener alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes que ponen en riesgo la salud y la seguridad del consumidor.

La recomendación es verificar si adquirió el producto, y en caso afirmativo no consumirlos y a los restaurantes a no servirlos. Se sugiere desecharlos o regresarlos al lugar de la compra.

