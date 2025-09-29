Clima de hoy en Nueva York para este lunes 29 de septiembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este lunes en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:50 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:42 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 82 grados Fahrenheit (14 y 28ºC).

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.