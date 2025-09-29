Cuándo se darán los pagos del Seguro Social a jubilados en octubre

El mes de octubre trae consigo una nueva ronda de pagos del Seguro Social, que este año se entregarán bajo un esquema renovado. A partir de ahora, los beneficiarios ya no recibirán cheques en papel: deberán contar con depósito directo en su cuenta bancaria o con la tarjeta Direct Express para recibir sus fondos.

Esta medida forma parte de la política federal de transición hacia pagos electrónicos, ordenada en marzo por el entonces presidente Donald Trump y con fecha límite de implementación el 30 de septiembre.

Fechas de pago en octubre

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estableció el siguiente calendario para octubre de 2025:

–Miércoles 1 de octubre: pago para quienes reciben Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

–Viernes 3 de octubre: pago para los beneficiarios que reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997. Ese mismo día también reciben su pago de Seguro Social quienes ya obtuvieron el de SSI.

–Miércoles 8 de octubre: pago para los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año.

–Miércoles 15 de octubre: pago para los nacidos entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año.

–Miércoles 22 de octubre: pago para los nacidos a partir del día 21 de cualquier mes del año.

Cómo funciona el calendario regular de pagos

Generalmente, la SSA realiza los depósitos en miércoles. La fecha exacta depende del día de nacimiento del beneficiario:

–Del 1 al 10, segundo miércoles del mes.

–Del 11 al 20, tercer miércoles.

–A partir del 21, cuarto miércoles.

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 reciben el depósito el día 3 de cada mes, excepto cuando esa fecha cae en fin de semana o festivo.

Además, quienes reciben tanto Seguro Social como SSI tienen dos fechas de referencia: el día 1 de cada mes para el SSI y el día 3 para el pago de Seguro Social.

Pagos de SSI para lo que resta de 2025 y principios de 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los depósitos de SSI se harán en el primer día hábil de cada mes. Así quedarán las próximas fechas:

–Viernes 31 de octubre de 2025 (pago correspondiente a noviembre).

–Lunes 1 de diciembre de 2025 (pago correspondiente a diciembre).

–Miércoles 31 de diciembre de 2025 (pago correspondiente a enero de 2026).

–Viernes 30 de enero de 2026 (pago correspondiente a febrero).

–Viernes 27 de febrero de 2026 (pago correspondiente a marzo).

Con estos cambios, la SSA busca agilizar los depósitos y evitar retrasos, al tiempo que los beneficiarios deben adaptarse al sistema sin cheques en papel.

