Dueño de los Mets pide disculpas a los aficionas tras eliminación: “El resultado es inaceptable”

Steve Cohen, dueño de los New York Mets, se dirigió a la fanaticada tras la eliminación del equipo y les ofreció disculpas por el rendimiento de la novena durante la temporada.

“A todos los fanáticos de los Mets en cualquier lugar: les debo una disculpa. Ustedes hicieron su parte al presentarse y apoyar al equipo. Nosotros no hicimos la nuestra”, expresó Cohen en un mensaje divulgado el lunes en su cuenta en la red social X.

El propietario adelantó que la organización realizará un análisis profundo para identificar las causas del fracaso.

“Vamos a realizar una ‘autopsia’ de la temporada y a identificar las razones obvias y las menos obvias por las que el equipo no rindió a la altura de sus expectativas y de las mías”, sostuvo.

Cohen reconoció las emociones de los fanáticos y aseguró que servirán de impulso para el futuro.

“Hoy todos estamos sintiendo emociones muy crudas. Sé cuánto tiempo y esfuerzo han dedicado a este equipo. El resultado fue inaceptable. Sus emociones me dicen cuánto les importa y continúan motivando a la organización a hacerlo mejor. Gracias a los mejores fanáticos en el deporte”.

Debacle total de Mets

Los Mets quedaron eliminados de la contienda por los playoffs tras caer el domingo 4-0 ante los también eliminados Marlins de Miami. Con el revés, los Reds de Cincinnati (83-79) se adjudicaron el último boleto disponible de los comodines en la Liga Nacional.

El combinado dirigido por el venezolano Carlos Mendoza y en el que militan los boricuas Edwin “Sugar” Díaz y Francisco Lindor comenzó la campaña con altas expectativas y la segunda nómina más costosa de la liga, pero se rezagaron en la División Este de la Liga Nacional, lo que ha provocado frustración y coraje en sus fanáticos.

De hecho, los Mets anunciaron en diciembre pasado que habían firmado un contrato récord de 15 años y $765 millones de dólares con el dominicano Juan Soto, uno de los jugadores más destacados de la agencia libre y con quien el equipo buscaba convertirse en un serio contendiente a la Serie Mundial.

Se esperan movimientos

No está claro qué medidas tomará Cohen para garantizar que este tipo de colapso no se repita. Aparte de perder a Alonso, quien rescindirá su contrato, los Mets recuperarán gran parte del mismo talento la próxima temporada.

El regreso de Pete Alonso contribuiría en gran medida a garantizar que los Mets sigan siendo un equipo peligroso a la ofensiva, pero Cohen no puede simplemente recuperar la misma plantilla y esperar el éxito.

Si bien los pasos para recuperar a los Mets No está claro, los fanáticos pueden dormir tranquilos sabiendo que Cohen es el tipo de propietario que hará los movimientos necesarios para intentar que el equipo vuelva al buen camino.

