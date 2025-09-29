Hegseth convocó a altos líderes militares para reunirse con Trump en Virginia

El presidente Donald Trump asistirá el próximo martes 30 de septiembre a una reunión con generales y almirantes estadounidenses en Quantico, Virginia, un encuentro poco habitual de los líderes militares del país, según informó una fuente anónima a medios de prensa.

Cientos de generales y almirantes, comandantes de alto rango con una estrella o más y sus principales asesores, han sido convocados desde todas partes del mundo a la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La persona que habló con la agencia AP no estaba autorizada a hablar de los planes del presidente antes de que se anunciara públicamente su asistencia y habló bajo condición de anonimato.

“Estaré allí si me quieren”

La noticia sobre la reunión se dio a conocer el jueves, y Trump no parecía estar al tanto cuando los periodistas le preguntaron por primera vez durante una aparición en el Despacho Oval.

“Estaré allí si me quieren, pero ¿por qué es tan importante?”, dijo el mandatario.

La participación de Trump en la reunión aumenta la probabilidad de que se produzca un evento politizado ante una audiencia no partidista de líderes militares, consideró AP.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la asistencia de Trump a la reunión.

El presidente republicano está ampliando el uso de las fuerzas armadas. La Guardia Nacional continúa patrullando en el Distrito de Columbia y se espera un despliegue en Memphis, Tennessee y Portland, Oregon.

