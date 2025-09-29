“¿Estás mirando, Trump?”: el festejo de Europa tras ganar la Ryder Cup y la reacción del presidente

La conquista europea de la Ryder Cup en Bethpage tuvo un momento inesperado fuera del green. Apenas asegurado el triunfo, Rory McIlroy tomó su teléfono en el vestuario y grabó a todo el equipo celebrando con el trofeo mientras coreaban: “¿Estás mirando, Donald Trump?”

El video se hizo viral en cuestión de minutos y no tardó en llegar a la Casa Blanca. El presidente, reconocido aficionado al golf y quien estuvo presente en el campo el viernes, reaccionó en su red social Truth Social. Lejos de mostrar molestia, respondió con deportividad: “Sí, estoy mirando. ¡Felicidades!”

Trump había acudido al torneo junto a su nieta Kai y fue recibido con entusiasmo por la multitud local en su visita inicial, donde incluso deseó suerte a su amigo Bryson DeChambeau antes de su ronda.

Team Europe trolling Trump directly 🤣💀 #RyderCup pic.twitter.com/9waj4d1tgz — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 29, 2025

Mientras tanto, en el plano deportivo, Europa frenó una remontada que amenazaba con ser histórica de parte del equipo estadounidense y aseguró el trofeo con un putt decisivo de Shane Lowry.

El cántico dedicado al presidente estadounidense se convirtió en la anécdota que cerró un fin de semana cargado de tensión, rivalidad y espectáculo en Nueva York.

