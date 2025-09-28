Luto en el golf: fallece Makena White, novia del golfista californiano Jake Knapp, a los 28 años

El mundo del golf profesional atraviesa un momento de dolor. Makena White, novia del golfista californiano Jake Knapp, falleció esta semana a los 28 años, según se informó en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

El mensaje, aparentemente escrito por una amiga cercana, confirmó el fallecimiento de Makena sin revelar la causa de su muerte. La noticia ha generado conmoción entre seguidores del PGA Tour y del propio Knapp, quien había hecho pública su relación con White a principios de 2024.

No se ha revelado la causa oficial de muerte. Aunque no hay confirmación directa, Makena había compartido públicamente en redes sociales que padecía taquicardia, una condición en la que el corazón late anormalmente rápido.

En junio, publicó una imagen de su Apple Watch mostrando una frecuencia cardíaca de 133 bpm, y en mayo compartió una foto usando un monitor Holter durante una conferencia de cirugía cardíaca.

Su salud era un tema recurrente en sus redes. En abril, mencionó haber salido de una siesta post anestesia tras un procedimiento médico. Sus publicaciones reflejaban una lucha constante con la salud.

“Hola a todos, este es el amigo de Makena, escribiendo con el corazón más pesado para compartir que Makena falleció a principios de esta semana. Ya es muy extrañada por su padre, su familia, sus amigos, y por supuesto por Nelly y Fergie”, dice la publicación de Instagram acompañada de una selfie.

El escrito también invitó a sus seguidores a realizar donaciones a dos instituciones significativas para ella: la Bruyère Brain Health & Memory Clinic, donde su madre Crystal comenzó tratamiento en 2018, y el Griffin Bell Endowment Fund. Su madre falleció en 2022 tras ser diagnosticada con Alzheimer.

Makena era originaria de Ottawa, Canadá, y trabajaba en ventas de dispositivos médicos. Tenía formación en ingeniería de software y comunicación por la Universidad McMaster D.

Su última publicación en redes fue un emotivo homenaje a Jake, en el que expresó lo fácil que era sentirse orgullosa de él.

Knapp, quien logró su primera victoria en el PGA Tour este año, habló sobre la muerte de su pareja con un sentido mensaje de despedida. “Makena era una persona increíblemente considerada, cuya generosidad hacia los demás siempre apreciaré”.

“Compartimos muchos recuerdos inolvidables, y ahora que ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender”, expresó el golfista.



