Fallece corredor durante una carrera por la detección del cáncer de mama en Colombia

Un corredor de 48 años de edad sufrió una emergencia médica mientras participaba en el recorrido de 5 kilómetros de la Carrera de las Rosas, en Medellín, Colombia lo que motivó la intervención inmediata del equipo médico y las ambulancias asignadas al evento, según informaron la Fundación AlmaRosa y el Grupo JAO, responsables de la organización del evento deportivo.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el participante fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde continuó recibiendo atención especializada. No obstante, los esfuerzos del personal médico no lograron revertir la situación y se confirmó su muerte.

El corredor fue identificado como Carlos Enrique Restrepo y, a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, la organización de la Carrera de las Rosas expresó públicamente su pésame.

Dolor por la pérdida

“Con profundo dolor, la organización de la Carrera de las Rosas lamenta el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien presentó una emergencia médica durante el recorrido de la distancia 5K en Medellín. Nuestro equipo médico y las ambulancias dispuestas en el evento actuaron de inmediato y, posteriormente, Carlos recibió atención en el Hospital General de Medellín”, escribieron, en principio, los organizadores de la carrera.

“Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida. Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”, detallaron.

Tanto la Fundación AlmaRosa como el Grupo JAO reiteraron que la salud y el bienestar de los participantes constituyen la prioridad fundamental de la competencia, que tiene como objetivo principal la promoción de la vida.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, lamentó desde su cuenta oficial de X el fallecimiento del corredor y se solidarizó con su familia:

“Lamento la muerte de Carlos Enrique Restrepo en el marco de la Carrera de las Rosas hoy en Medellín. Él tenía 48 años de edad y estaba participando en la categoría 5K. Recibió las ayudas médicas en el sitio y fue traslado al Hospital General de Medellín. Lastimosamente perdió la vida. Que noticia tan triste. Un abrazo de solidaridad para su familia y amigos.”, replicó el mandatario.

Lamento la muerte de Carlos Enrique Restrepo en el marco de la Carrera de las Rosas hoy en Medellín.

Él tenía 48 años de edad y estaba participando en la categoría 5K.

Recibió las ayudas médicas en el sitio y fue traslado al Hospital General de Medellín. Lastimosamente perdió… pic.twitter.com/orAwkCIy9t — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 28, 2025

