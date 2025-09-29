Las mejores ofertas para celebrar el Día Nacional del Café

El café es una de las bebidas más populares del mundo. En torno a este grano de sabor intenso existe toda una cultura que define importantes aspectos sociales y culturales. En Estados Unidos, por iniciativa de la Asociación Nacional del Café (NCA), se celebra el Día Nacional del Café cada 29 de septiembre desde el año 2005.

Esta fecha es aprovechada por las grandes cadenas de comida rápida y cafeterías para ofrecer obsequios y promociones a sus clientes. El propósito original de esta celebración fue promover el consumo de café en el país, reconocer el trabajo de los caficultores y afianzar la cultura que hay en torno a la bebida.

Ofertas y cultura del café

Desde compartirlo a mitad de la mañana para recargar energía, beberlo después de la comida para hacer una pausa, o disfrutarlo en las tardes para un respiro, esta bebida tiene infinitas maneras de prepararse. Los especialistas suelen recomendar beberlo sin azúcar, mientras que otros sugieren agregar especias para aprovechar sus ventajas nutricionales.

Las grandes cadenas de comida rápida y cafeterías tienen previsto para este día regalar café a los clientes, tanto en su versión fría como caliente.

Ya sea helado, frío, caliente, con un toque de moca o especias, el café no solo representa un impulso de energía para el organismo, sino que también se ha posicionado firmemente en los sabores favoritos del público.

Por su parte, los expertos en café ofrecen distintas adiciones como cremas, jarabes y otros sabores que combinan para ofrecer una bebida reconfortante y deliciosa.

Cadenas como Starbucks, Dunkin’ y McDonald’s, entre otras, suelen regalar café por la celebración del 29 de septiembre. Krispy Kreme también se une a esta celebración con su clásica combinación de donas y café, un clásico estadounidense. A continuación las ofertas disponibles:

Dunkin’: Consigue un Café mediano GRATIS (caliente o helado). Solo debes ser miembro de Dunkin’ Rewards y usar la app.

Krispy Kreme: ofrece un café mediano (caliente o helado) + una dona gratis (sin necesidad de compra). Además, por la compra de una docena de donas a precio regular y los clientes se pueden llevar una docena de Original Glazed por solo $1.

McDonald’s: Ingresa a la App de McDonald’s (MyMcDonald’s Rewards) para encontrar ofertas exclusivas de McCafé, que a menudo incluyen café gratis o promociones especiales.

Burger King: Regala un café helado mediano con cualquier compra de $1 o más. Solo debes ser miembro de Royal Perks y ordenar a través de la app o web.

Whataburger: ofrece para el Día Nacional del Café, un café caliente o helado de 16 onzas gratis. Solo es necesario usar la aplicación de Whataburger o hacer el pedido en línea.

Hot or iced? Doesn’t matter — get 16 oz free today for National Coffee Day. Go be the most caffeinated version of yourself. ☕🧊 pic.twitter.com/XMkRdIyB8y — Whataburger® (@Whataburger) September 29, 2025

Ziggi’s Coffee: Tiene disponible el Daily Brew, Iced Coffee o Cold Brew (16 oz.) por solo $1.

DoorDash: Ofrece un ahorro de $6 USD en pedidos de Dunkin’ de $20 o más.

Grubhub: Los miembros de Grubhub+ obtienen $7 USD de descuento en pedidos de Starbucks de $20.

