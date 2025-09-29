Netanyahu respalda el plan de Trump para Gaza y advierten a Hamás si no acepta

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respaldó el plan del presidente Donald Trump para lograr la paz en Gaza, pero ambos advirtieron en conferencia en la Casa Blanca que habrá consecuencias si el grupo terrorista Hamás no acepta la propuesta de 20 puntos presentada este lunes.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra de Gaza, que coincide con nuestros objetivos bélicos: devolverá a Israel a nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”, dijo Netanyahu a Trump.

El plan presentado hoy incluye, entre otras cosas, un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Por su parte, el mandatario estadounidense advirtió que si Hamás no acepta la propuesta, apoyaría al líder israelí para “acabar con la amenaza”.

“Espero que logremos un acuerdo de paz, y si Hamás lo rechaza, que también es posible, ellos serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado, pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva. Pero si no, como sabes, Bibi, tendrás nuestro pleno apoyo para tomar las medidas necesarias”, dijo Trump.

En esa misma línea, Netanyahu advirtió que si Hamás no acepta la propuesta de Trump, Israel mantendrá el asedio en Gaza hasta “terminar el trabajo”.

“Esto se puede hacer por las buenas o por las malas”, dijo.

Reparten elogios

Además, el presidente agradeció al primer ministro israelí por aceptar dar inicio a una “nueva era”.

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo.

El primer ministro israelí devolvió los elogios a Trump, definiéndolo como “el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca”.

El líder opositor israelí también acepta

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, también manifestó su apoyo a la propuesta estadounidense.

“El plan de 21 puntos del presidente Trump es la base adecuada para un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra”, dijo Lapid en X

Con información de EFE.

