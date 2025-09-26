Trump afirma que posible acuerdo entre Israel y Hamás pondrá fin a la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las negociaciones para alcanzar un pacto entre Israel y Hamás avanzan de manera significativa y que el entendimiento podría concretarse “muy pronto”.

“Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra”, declaró a los periodistas antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York.

Trump subrayó que, de concretarse, este sería el octavo conflicto que logra cerrar desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

El mandatario se reunió el martes, en el marco de la Asamblea General de la ONU, con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes garantizó que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

Además, el próximo lunes recibirá en Washington al primer ministro Benjamín Netanyahu, en lo que será la quinta cita entre ambos en lo que va de año.

Ese mismo viernes, Netanyahu intervino en la Asamblea General, donde su discurso fue boicoteado por delegaciones de distintos países. El líder israelí rechazó el reconocimiento del Estado palestino y lo calificó como una “recompensa” al antisemitismo.

Mientras tanto, la ofensiva militar en Gaza continúa bajo fuertes críticas internacionales. Una comisión independiente de la ONU y un creciente número de gobiernos han descrito las acciones de Israel como un genocidio.

De acuerdo con las cifras más recientes, más de 65,200 palestinos han muerto desde el inicio del conflicto, entre ellos más de 19,000 niños.

