Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del lunes, 29 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en esta lotería o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Aquí abajo la combinación ganadora de hoy lunes, 29 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. A continuación, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 29 de septiembre

Los números ganadores son: 61 21 35

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 29 de septiembre

Los números ganadores son: 06 73 12 71 17 02 76 59 33 22 25 80 54 66 26 35 50 38 29 39

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 29 de septiembre

Los números ganadores son: 09 21 25 30 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 29 de septiembre

Los números ganadores son: 04 30 47

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que adquirir un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. Tu boleto cuenta con una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Tras la selección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar a buen seguro. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para conseguir el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día en distintos horarios. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El sorteo consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

