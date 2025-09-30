Chicago a la expectativa por memo que avisa de despliegue de 100 tropas militares

NUEVA YORK – Funcionarios de Illinois alertaron ayer del inminente despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, al tiempo que trascendía un memo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el que se le solicitaba al Pentágono el envío de 100 tropas al estado.

El gobernador JB Pritzker dijo que la Administración Trump justifica la movilización para garantizar la protección de personal e instalaciones de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en medio de los enfrentamientos entre oficiales y personas que se oponen a la federalización y militarización de las fuerzas del orden.

El memo que obtuvo la Guardia Nacional en Illinois no detalla el tipo de tropas o cuándo las mismas serían desplegadas.

Pritzker comparó el documento con el enviado el domingo por el Departamento de Defensa a la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, sobre los 200 miembros de la Guardia Nacional movilizados a la ciudad de Portland por un periodo de 60 días.

“Lo que he estado advirtiendo ahora se está haciendo realidad”, dijo Pritzker citado por Chicago Sun-Times. “Una cosa está clara: nada de lo que Trump está haciendo está contribuyendo a que Illinois sea más seguro“, afirmó el funcionario demócrata.

“Con una sola voz, le decimos a esta ocupación injustificada e inconstitucional del ICE y posiblemente de las tropas militares que se vaya de Chicago”, agregó Pritzker.

Pritzker argumentó que los agentes federales están interviniendo contra ciudadanos que supuestamente están protestando “pacíficamente” en respuesta al incremento en la presencia de agentes de ICE en la ciudad.

“En Broadview, las personas que sostenían carteles y coreaban consignas pacíficamente contra la brutalidad, expresando sus derechos bajo la Primera Enmienda, han sido atacadas regularmente con agentes químicos como gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma y granadas aturdidoras”, describió el político. “Según informes, los agentes desenfundaron sus armas y las apuntaron a los manifestantes. En sus propias palabras, el ICE pretendía desatar un espectáculo de mierda en la comunidad de Broadview sin provocación y actuando como matones con botas militares”, añadió.

El reporte del mismo medio señala que Pritzker se enteró del memo minutos antes del encuentro con los medios ayer.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, era otro de los líderes demócratas que estaba en la conferencia con el gobernador.

Para el alcalde, la presencia de agentes fronterizos armados en “downtown” Chicago es un “truco” que no tiene nada que ver con la seguridad pública.

“Se trata de política, dinero y poder. El presidente está usando su fuerza militarizada exactamente como pretendía: para promover sus objetivos políticos. Quiere militarizar nuestras ciudades, ya sea a través de ICE, la Guardia Nacional, el Ejército de los Estados Unidos o las Fuerzas Armadas”, sostuvo Johnson. “Quiere provocar un conflicto para usar esto como pretexto y enviar aún más agentes federales a nuestra ciudad. Lo que vimos ayer fue una auténtica vergüenza”, agregó.

Efectivos de ICE y de otras agencias federales se han visto en varias partes de la ciudad durante los pasados días.

Las autoridades estatales y municipales están a la expectativa de que, en cualquier momento, la Administración Trump envíe personal militar a la ciudad.

ABC 7 reportó hoy que decenas de agentes federales armados han sido vistos patrullando las calles del centro de Chicago, y que, esta mañana, se les divisó en el barrio de South Shore.

Horas antes, efectivos rodearon un edificio de apartamentos en el referido vecindario.

Los oficiales vestían uniforme militar y se encontraban cerca de la calle 75 y South Shore Drive, especifica el informe de la televisora.

Un vecino declaró al medio que vio a dos personas detenidas.

“Se oye gente gritando, se oyen fuertes golpes y estallidos, se ven niños afuera de pie, no sé si con sus padres o no”, relató. “Da un poco de miedo”, añadió.

Las autoridades no han brindando mucha información sobre sus labores en Chicago.

Sin embargo, ICE confirmó en sus redes sociales que, el sábado por la noche, agentes federales arrestaron a los “alborotadores armados Jocelyne Robledo y Ray Collins”. Ambos serían acusados por agresión en las instalaciones de ICE en Broadview.

CHICAGO — On Saturday night, federal agents arrested armed rioters Jocelyne Robledo and Ray Collins for assault at ICE’s Broadview facility.



They will be prosecuted and held accountable. Thanks to our partners at @ATF_Chicago, @CBP and @USMarshalsHQ.



We will not be… pic.twitter.com/dAHueKkNtC — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 29, 2025

El mensaje en la red social X añade que los sospechosos serán procesados y rendirán cuentas a las autoridades.

“Gracias a nuestros colaboradores de @ATF_Chicago, @CBP y @USMarshalsHQ.No nos destruirán”, concluye el mensaje que incluye fotos de los detenidos.

Por otro lado, se ha vuelto viral un video de un repartidor o deliverista que logró escapar en su bicicleta de agentes federales en el centro de la ciudad.

Las imágenes fueron captadas el domingo.

En la grabación, se aprecia al migrante en una bicicleta por la esquina de Michigan Avenue y Columbus Drive.

Inicialmente, se ve a tres agentes corriendo tras el trabajador.

Los agentes federales contaban con armas, equipo táctico y vestían uniforme que leía “Policía”. Muchos llevaban el rostro cubierto.

En cuestión de segundos, el grupo de oficiales tras el hombre supera los 10. Sin embargo, ninguno logró detenerlo.

Antes de perseguirlo, el sujeto gritó palabras soeces a los efectivos. Específicamente se le escucha repetir: “Fuc* Trump” (Que se jo** Trump).

De acuerdo con el reporte de Telemundo, al día siguiente, se veía menos presencia de agentes, así como de vendedores ambulantes.

Sigue leyendo:

Museo puertorriqueño en Chicago abrirá más sus puertas a la comunidad ante inminente despliegue de la Guardia Nacional

Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregon

Congresista Jesús ‘Chuy’ García tilda de “trampa” movilización de la Guardia Nacional a Chicago

Trump firma memo para el despliegue de Guardia Nacional en Memphis: ¿cuáles son las implicaciones?





