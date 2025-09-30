Dominicano Albert Pujols sería el principal apuntado para dirigir a los Angels en 2026

El nombre del dominicano Albert Pujols comenzó a sonar con mucha fuerza, después que Los Angeles Angels despidieran a su manager Ron Washington, quien se perdió más de la mitad de la temporada 2025 tras someterse a una cirugía de bypass cardíaco cuádruple.

El manager interino Ray Montgomery tampoco asumirá el cargo de mánager a tiempo completo en 2026, ya que los Angels buscarán a su sexto piloto en nueve años.

Y de acuerdo con varios reportes Albert Pujols aparece en la lista de candidatos considerados por los Angels para el puesto de manager.

Entre los posibles nombres también figuran dos exjugadores con pasado en la franquicia: Torii Hunter y Michael Young. Sin embargo, la posibilidad de ver a Pujols en ese rol despierta un interés especial, tanto en la afición angelina como en la comunidad dominicana del béisbol.

Actualmente, Pujols ocupa un cargo como asistente especial de los Angels, con un salario anual de un millón de dólares como parte del contrato que firmó en 2012.

Otra mala temporada de Angels

Los Angels terminaron con un récord de 72-90, lo que representa su décima temporada perdedora consecutiva. Han llegado a los playoffs solo una vez desde 2009.

Después de que Mike Scioscia renunciara al final de la temporada 2018, poniendo fin a una racha de 19 años que incluyó el único campeonato de la Serie Mundial de la franquicia, los Angels pasaron por Brad Ausmus, Joe Maddon y Phil Nevin como mánagers durante un período de cinco años. Ninguno produjo más de 77 victorias.

Washington, ex mánager de los Texas Rangers y prestigioso instructor de infield, fue contratado antes de la temporada 2024 con la esperanza de ser mentor de un núcleo joven encabezado por Zach Neto, Logan O’Hoppe, Nolan Schanuel y Jo Adell. Sin embargo, el equipo terminó con 99 derrotas, un récord para la franquicia.

En general, Washington tuvo un récord de 99-137 en dos temporadas con Los Angeles.

Washington fue el mánager más ganador en la historia de los Rangers, con un récord de 664-611 entre 2007 y 2014. Los llevó a sus dos primeras participaciones en la Serie Mundial, en 2010 y 2011. Tras regresar inicialmente a la organización de los Athletics para las campañas de 2015 y 2016, Washington se unió al cuerpo técnico de los Atlanta Braves de 2017 a 2023 y formó parte de su equipo campeón de la Serie Mundial de 2021.

