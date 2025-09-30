Demócratas rechazaron propuesta republicana en el Senado: EE.UU. se encamina a un cierre del gobierno

El Senado de Estados Unidos rechazó este martes un proyecto de ley impulsado por los republicanos para extender la financiación federal, lo que deja al país al borde de su primer cierre gubernamental en casi siete años.

La iniciativa, que buscaba mantener abierto el gobierno por siete semanas más, obtuvo 55 votos a favor y 45 en contra, pero no alcanzó los 60 necesarios para superar el bloqueo legislativo, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

El revés, indicó el medio, se produjo luego de que los demócratas cumplieran su advertencia de no respaldar la propuesta si el presidente Donald Trump y su bancada no atendían sus exigencias sobre subsidios de salud y otras prioridades sociales.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó a los republicanos de intentar “intimidar” a su partido y advirtió que el cierre sería responsabilidad directa de Trump. “Los republicanos tienen hasta la medianoche para hablar en serio con nosotros”, dijo.

Por su parte, el líder de la mayoría John Thune aseguró que los republicanos no cederán ante lo que calificó como un “secuestro político” por parte de los demócratas.

De concretarse el cierre, cientos de miles de empleados federales podrían quedar suspendidos sin salario o enfrentar despidos temporales. Trump advirtió que, de llegar a ese escenario, estaría dispuesto a “recortar programas y beneficios que los demócratas defienden”.

Mientras, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, permanece en receso, lo que limita la capacidad de respuesta legislativa inmediata.

La pugna por la atención médica

El punto central de la disputa radica en los subsidios para seguros médicos, implementados durante la pandemia en 2021 y que expiran a finales de este año. Los demócratas buscan extenderlos y revertir los recortes a Medicaid aprobados el verano pasado, además de garantías de que la Casa Blanca no recortará fondos ya autorizados por el Congreso.

“Nos oponemos a un proyecto partidista que socave la atención sanitaria de millones de estadounidenses”, declaró el líder demócrata en la Cámara Hakeem Jeffries, citado por AP.

Thune, en contraste, insistió en que el debate sobre los créditos fiscales puede retomarse más adelante, y pidió a los demócratas apoyar la medida provisional para evitar el cierre.

Sigue leyendo:

• Trump cree que el gobierno federal podría cerrar el miércoles por falta de consenso

• Choque en el Congreso de Estados Unidos amenaza con cierre parcial del gobierno

• Congreso de EE.UU. tiene menos de 24 horas para evitar un cierre de gobierno este miércoles