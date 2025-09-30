Trump cree que el gobierno federal podría cerrar el miércoles por falta de consenso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que el gobierno federal podría cesar parcialmente sus operaciones a partir de la medianoche, debido a la falta de consenso entre republicanos y demócratas sobre la aprobación del presupuesto.

“Probablemente tengamos un cierre”, dijo el mandatario durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca.

Responsabilizó a la oposición demócrata de obstaculizar el acuerdo por insistir en extender subsidios del programa Obamacare y revertir recortes sanitarios derivados de la reforma fiscal impulsada por su propia administración.

Trump acusó además a sus rivales de pretender incluir beneficios de salud, como Medicare, para inmigrantes indocumentados, lo que, según afirmó, incentiva la migración irregular.

Las negociaciones entre los líderes del Congreso y el presidente fracasaron, lo que reduce las posibilidades de aprobar fondos provisionales antes del plazo límite. La Oficina de Administración y Presupuesto ya instruyó a las agencias federales a preparar planes de contingencia que podrían incluir despidos de personal considerado “no esencial”.

Trump aseguró que no busca un cierre, aunque advirtió que, de producirse, podrían aplicarse “medidas irreversibles”, como la eliminación de programas y la reducción de puestos de trabajo en la administración pública.

De concretarse el cierre parcial a partir del 1 de octubre, quedarían suspendidos servicios catalogados como no prioritarios, entre ellos museos, parques nacionales y ciertos trámites burocráticos. No obstante, continuarán operativas todas las agencias vinculadas con la seguridad pública, incluidos el FBI, los aeropuertos y los cuerpos de emergencia.

