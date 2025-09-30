“Ganar en octubre es lo único que importa”: Aaron Judge enfocado en los playoffs

Con 94 victorias en el bolsillo y la clasificación asegurada los New York Yankees encaran los Playoffs 2025 con una confianza palpable.

El enfoque no está en los logros individuales, sino en un objetivo colectivo y absoluto, un mensaje que han dejado claro tanto su capitán estrella, Aaron Judge, como el mánager Aaron Boone.

En sus declaraciones de cierre de temporada para el New York Post , la dupla de liderazgo neoyorquino fue tajante: la Serie Mundial es la única medida de éxito para el club en octubre.

Aaron Judge: “Todo se reduce a ganar en octubre”

Aaron Judge llega a la postemporada tras una campaña individual que es una de las mejores de su carrera. Además de superar los 50 jonrones, el Capitán de los Yankees se coronó campeón de bateo de la Liga Americana con un impresionante .331, una hazaña rara para un jugador de su poder.

Sin embargo, el enfoque de Judge no está en los premios individuales. “Todo lo que hicimos en los 162 juegos es solo la preparación. El trabajo de verdad empieza ahora”, sentenció el jardinero, desestimando la conversación sobre el MVP en favor del objetivo supremo.

“Este es el estándar en Nueva York. Las expectativas siempre son máximas. Ganar la Serie Mundial es el único resultado que hace que esta temporada sea exitosa. No jugamos para un banderín de división, jugamos por el trofeo grande. Esa es nuestra mentalidad y no vamos a cambiarla.”

La autoridad con la que Judge habla, respaldada por su liderazgo en el campo, inyecta una mentalidad ganadora en el clubhouse justo cuando la presión de los Playoffs alcanza su punto máximo.

