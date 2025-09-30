Grupos latinos acusan a Trump de usar estereotipos de odio por video contra Jeffries como mexicano

Organizaciones latinas en Estados Unidos condenaron este martes la difusión de un video manipulado con inteligencia artificial por parte del presidente Donald Trump, en el que se caricaturiza al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote y un sombrero mexicano.

En un comunicado conjunto, la Federación Hispana, la Fundación Victoria Latina, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Mi Familia Vota, UnidosUS y Voto Latino tacharon el clip de ofensivo y peligroso.

A su juicio, el material no solo trivializa las tensiones políticas, sino que “ataca directamente a la comunidad latina” al utilizar estereotipos para burlarse de un dirigente opositor.

El video, publicado por Trump en su red Truth Social, modificaba imágenes de una conferencia de prensa de Jeffries y del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. En la grabación, Schumer aparece con declaraciones alteradas en las que insulta a su propio partido y sugiere que buscan votos ofreciendo beneficios a inmigrantes indocumentados, mientras de fondo suena música folclórica mexicana.

The latest post from the President of the United States is an AI video of Chuck Schumer and Hakeem Jeffries, which includes statements Schumer never made and features Hakeem Jeffries in a sombrero and fake mustache with mariachi music in the background. pic.twitter.com/CMNq5NDXY5 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 30, 2025

Las organizaciones advirtieron que el uso de inteligencia artificial con fines políticos por parte del mandatario “amplifica estereotipos de odio” y contribuye a la desinformación.

“Atacar a la comunidad latina no solo es irresponsable, sino también inapropiado para la Presidencia”, afirmaron los colectivos, quienes insistieron en que los intentos de marginar a los hispanos no detendrán la lucha por una representación plena en el país.

Trump 2028

A pesar de la condena, Trump volvió al ataque la noche de este martes luego de que los demócratas rechazaran el proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno, subiendo otro video similar en el que aparece Jefrries nuevamente como mexicano, mientras varias figuras caricaturescas de Trump tocan la guitarra.

Además de eso, el presidente subió varias fotografías de Jeffries y Schumer durante su reunión del lunes con Trump en la Casa Blanca, en las que se los observa a los tres en el escritorio del presidente en la Oficina Oval, y gorras de “Trump 2028”.

Según el periodista Jake Sherman del Punchbowl News, Trump le regaló las gorras a ambos pero ninguno aceptó. Antes el gesto, Jeffries le preguntó al vicepresidente J.D. Vance qué opinaba, en referencia a sus posibles aspiraciones, a lo que le habría respondido: “Sin comentarios”, desatando la risa del grupo.

Con información de EFE.

