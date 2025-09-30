Trump se “burla” de Jeffries y Schumer con un video de AI como mexicanos

El presidente estadounidense Donald Trump intensificó la confrontación con los demócratas en medio de la crisis presupuestaria al difundir en su red Truth Social un video manipulado con inteligencia artificial que caricaturiza a los líderes de la oposición como mexicanos.

En el clip, Hakeem Jeffries, jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, aparece con un sombrero mexicano y un bigote falso.

Al mismo tiempo, la voz de Chuck Schumer, líder del partido en el Senado, fue alterada para decir que los demócratas son “trozos de mierda woke” y que buscan entregar “atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales” para ganar votantes.

Todo ello acompañado de música folclórica mexicana.

La grabación toma como base una rueda de prensa celebrada el lunes en la Casa Blanca tras una reunión con Trump que terminó sin acuerdo. Las negociaciones para ampliar el presupuesto federal siguen paralizadas, y el cierre del Gobierno podría concretarse este miércoles si no se liberan fondos.

The latest post from the President of the United States is an AI video of Chuck Schumer and Hakeem Jeffries, which includes statements Schumer never made and features Hakeem Jeffries in a sombrero and fake mustache with mariachi music in the background. pic.twitter.com/CMNq5NDXY5 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 30, 2025

La respuesta de Jeffries y Schumer

La respuesta de los líderes demócratas no se hizo esperar. Jeffries acusó al republicano de recurrir al racismo y le exigió enfocarse en “cancelar los recortes, bajar el costo de vida y salvar la sanidad”, remarcando que su partido “no se va a rendir”.

“La próxima vez que tengas algo que decir sobre mí, no te evadas con un video racista y falso de IA. Cuando vuelva al Despacho Oval, dímelo a la cara”, recriminó el demócrata de Nueva York al presidente.

Luego Jeffries publicó en X una foto antigua de Trump con Jeffrey Epstein, el famoso multimillonario delincuente sexual que se suicidó en prisión en 2019, con la frase: “Esta es real”.

Schumer, por su parte, criticó a Trump por banalizar la crisis presupuestaria: “Si usted cree que el cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no sabe negociar. Solo sabe hacer berrinches”.

