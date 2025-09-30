La segunda edición del “Fashion & Travel Escapade” se luce en Punta Cana

El lujo, la moda y el espíritu viajero se encontraron en un mismo escenario durante la segunda edición de Fashion & Travel Escapade, celebrada en Paradisus Grand Cana – All Suites Punta Cana. En alianza con Paradisus by Meliá y bajo la dirección del productor Sócrates McKinney, el evento se consolidó como una cita imperdible que une la moda latinoamericana con el encanto del Caribe.

La celebración arrancó con una cena íntima en el restaurante Beach Cabana, donde diseñadores y asistentes disfrutaron de la oferta gastronómica del resort en un ambiente relajado. Al día siguiente, la conversación se trasladó al Fashion Talk, un encuentro en el que los creadores compartieron sus visiones junto a las reconocidas blogueras de viaje Keila Rodríguez, Onysela Valdez e Ichanell Rodríguez, bajo la guía de McKinney. Fue un diálogo vibrante que demostró cómo los caminos de la moda y los viajes se entrelazan cada vez más en el estilo de vida contemporáneo.

Sócrates McKinney (izq) durante la conversación con expertas en viajes y moda./Foto: Paradisus Grand Cana

El gran momento llegó con el desfile de moda sobre el lago en la entrada del hotel, que se convirtió en un escenario soñado para la creatividad de los diseñadores invitados. Desde República Dominicana, Giannina Azar cautivó con túnicas, caftanes y accesorios artesanales en una propuesta fresca, además de su colección “Opulencia”, una oda a la femineidad con cristales y bordados a mano.

Giannina Azar combinó sus modelos para resort con la colección de trajes de noche “Opulencia”. Foto: Paradisus Grand Cana

“Es de mucho orgullo representar a mi país en este evento y compartir con colegas que nos visitan, abrirles las puertas. Agradezco como nos han tratado en el Meliá”, expresó emocionada.

Representando a República Dominicana también estuvo el reconocido diseñador Leonel Lirio, con más de 35 años de historia, quien hizo una vez más uso de los colores para presentar una colección muy femenina, sin abandonar los encajes en negro.

El color fue protagonista de muchos de los vestidos de Leonel Lirio./ Foto: Paradisus Grand Cana

La firma Arcadio Díaz, en manos de Abraham Díaz, sorprendió con una reinterpretación contemporánea de la guayabera y la chacabana, confeccionadas en lino con una paleta fresca y piezas pensadas incluso para novios.

“La marca tiene más de 40 años, y en el 2000 le dimos la vuelta a las guayaberas modernizándolas con nuevas formas y colores”, recordó el diseñador.

Las guayaberas y el lino son característicos de la marca Arcadio Díaz. Foto: Paradisus Grand Cana

Desde Brasil, la arquitecta y creadora Heloisa Strobel presentó la estética minimalista de su marca Reptilia, con tejidos que llevan impresas fotografías del Mar Rojo tomadas en Egipto y un vibrante uso del color rojo, tendencia en su país.

“Diseño para mujeres mayores de 40, que consumen moda pero muchas veces son olvidadas por las marcas. Celebro que hoy haya más unión entre los diseñadores latinoamericanos y que existan eventos como este para conectarnos”, comentó.

La propuesta de la marca brasilera Reptilia es minimalista y arquitectónica. Foto: Paradisus Grand Cana

El argentino Javier Saiach, por su parte, trajo el romanticismo y la sofisticación de su colección resort en blanco, rosa y nude, trabajada con tul, encajes y plumas, además de su primera propuesta de sastrería masculina en lino.

“Las últimas cinco piezas son hechas a mano con nuestra técnica característica. Estamos muy emocionados y felices de estar colaborando con este evento maravilloso”, señaló.

La feminidad y los encajes son el sello del argentino Javier Saiach. Foto: Paradisus Grand Cana

Desde la izquierda, Leonel Lirio, Javier Saiach, representantes del Paradisus Gran Cana, (centro) Sócrates McKinneyAzar, Gianinna Azar, Arcadio Díaz, y Heloisa Strobel, de la marca Reptilia. Foto: Paradisus Grand Cana

Más allá de la pasarela, el Fashion Night Market, coordinado por Ana Thomen, ofreció un recorrido sensorial por moda, accesorios y artesanías de firmas locales e internacionales, mientras que la clausura estuvo marcada por la glamorosa “Noche Vogue”, que contó con la presencia de José Forteza, editor senior de Condé Nast para Vogue, GQ y AD en México y Latinoamérica.

Los asistentes pudieron adquirir piezas de varias marcas disponibles en el Fashion Night Market.

“Es un honor para Paradisus Grand Cana abrir las puertas al talento y creatividad de diseñadores que ambientaron nuestro hotel con propuestas realmente innovadoras y espectaculares”, destacó Sara Ranghi, directora de Marketing y Brand Development para la región América de Meliá Hotels International.

Fashion & Travel Escapade se vivió gracias al apoyo de Arajet, Banreservas, El Catador, Creative Punta Cana y STAM RD, que acompañaron esta experiencia donde el turismo y la moda se entrelazan para proyectar a República Dominicana como destino de creatividad, estilo y sofisticación.