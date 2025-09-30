Mexicano muere a causa de sus heridas tras tiroteo de ICE en Dallas

El hombre mexicano que resultó herido luego de un tiroteo estilo francotirador en una instalación de ICE en Dallas, Texas, murió debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo con el vocero de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, David Cruz y un funcionario de Seguridad Nacional.

El inmigrante fue identificado como Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, quien es la segunda víctima mortal luego de la balacera. El hombre fue impactado de bala al menos ocho veces en medio del ataque ocurrido el 24 de septiembre y fue llevado al Hospital Parkland en estado crítico.

LULAC dio a conocer que perdió la vida a causa de las lesiones perpetradas luego de ser desconectado del soporte vital.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre cariñoso y el sostén de nuestra familia”, expresó su esposa, Stephany Gauffeny.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba arduamente cada día para asegurar que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”.

De acuerdo con LULAC, el inmigrante mexicano deja a su esposa, quien está embarazada de su quinto hijo, y a sus cuatro hijos menores de edad. La familia recientemente se había mudado a su primera casa. Una cuenta creada en GoFundMe por su familia lo describió como el único sostén de la familia.

García-Hernández, originario de San Luis Potosí, México, había vivido en Estados Unidos desde que tenía 13 años y trabajaba como pintor, informó CNN.

La tercera víctima del tiroteo, José Andrés Bordones-Molina, fue dado de alta del hospital, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El tirador, Joshua Jahn, de 29 años, murió por una herida de bala autoinfligida poco después del tiroteo, explicaron las autoridades.

Asimismo, se espera que la oficial local de ICE en Dallas reabra este martes con más seguridad. Que sirve como centro de detención temporal para algunos detenidos.

Entre el 20 de enero y mediados de junio, un promedio de 47 personas aproximadamente estuvieron tras las rejas allí cada día, pasado alrededor de siete horas, de acuerdo con un análisis de CBS News de datos de la agencia recopilados por el Instituto Vera de Justicia y el Proyecto de Datos de Deportación.

