Tiroteo en Carolina del Norte fue “altamente premeditado”, confirmó la policía

El Departamento de Policía de Oak Island, ofreció una conferencia para informar sobre el tiroteo contra el bar American Fish Company en Southport, el sábado 27 de septiembre por la noche en donde murieron tres personas y ocho resultaron heridas. El atacante fue arrestado y acusado de varios cargos.

Las autoridades anunciaron este domingo 28 de septiembre, el arresto de Nigel Edge, de 40 años, quien está acusado de tres cargos de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y cinco cargos de agresión con arma letal.

El atacante disparó desde un barco

El jefe de la policía, Todd Coring señaló que las personas se encontraban disfrutando de un momento agradable en el bar American Fish Company en la ciudad portuaria de Southport, cuando Edge navegaba en una embarcación cerca de la costa, se detuvo frente al lugar y comenzó a disparar, después escapó.

“Poco después de las 10:00 PM, la Guardia Costera de los Estados Unidos observó a un solo individuo que coincidía con la descripción del tirador, cargando su barco en la rampa pública de barco en la calle 55 NE en Oak Island”, dijo la policía.

Y agregó: “La tripulación de la Guardia Costera detuvo al sospechoso, que fue retenido por el Departamento de Policía de Oak Island, y después trasladado al Departamento de Policía de Southport para ser interrogado, con la ayuda de la Oficina Estatal de Investigación”.

El atacante sufre de TEPT

El jefe Coring, dijo durante la conferencia del domingo, que el ataque al lugar fue “altamente premeditado”, ya que la ubicación era “el objetivo”.

“Entendemos que este sospechoso se identifica como veterano de guerra. Él mismo se identifica. Dice que sufrió lesiones en acto de servicio; sufre de TEPT (trastorno de estrés post traumático)”, agregó Coring.

El arma utilizada por Edge fue un rifle de asalto. Entre las víctimas había turistas, y no revelaron la identidad de los afectados por el tiroteo.

La investigación está en curso

El jefe de policía de Oak Island, Charlie Morris, declaró que el sospechoso era conocido por la policía como alguien que frecuentaba el muelle y que había presentado demandas contra la ciudad y el departamento de policía en los últimos años, publicó AP.

“Esta investigación todavía se encuentra en una etapa de respuesta inmediata; sin embargo, la ciudad de Southport proporcionará directamente actualizaciones”, indicó la policía de Oak Island.

Nigel Edge comparecerá ante el tribunal el lunes 29 de septiembre, informó el fiscal de distrito Jon David durante la conferencia y agregó que el atacante se encuentra detenido sin derecho a fianza.

