Netanyahu aclara que no ha acordado con Trump establecer un Estado palestino

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desmintió la existencia de un compromiso para el establecimiento de un Estado Palestino tras su reciente reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar la hoja de ruta de Gaza.

La aclaración fue publicada en un video a través de sus redes sociales la madrugada de este martes, a modo de balance de su cuarta visita a Washington en el año.

Netanyahu fue enfático al ser consultado sobre si el encuentro había implicado un pacto sobre la estatabilidad palestina. En su mensaje, el jefe de gobierno israelí declaró: “Rotundamente, no”. Además, reafirmó que el documento consensuado no contiene tal estipulación de forma explícita al añadir: “Ni siquiera está escrito en el acuerdo”.

Garantías de seguridad y marco del acuerdo de paz

El plan de paz para Gaza, presentado el lunes en la Casa Blanca, prevé la instauración de un Gobierno de transición sin participación de Hamás, bajo la supervisión de la Casa Blanca, y la desmilitarización completa de la Franja. No obstante, el texto sí contempla la potencialidad de alcanzar un Estado palestino en etapas futuras.

“A medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleva a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino“, señala el punto 19 del acuerdo.

En tal sentido, Netanyahu apuntó que, independiente de las transiciones políticas, Israel “asumirá la responsabilidad de la seguridad” de Gaza, que incluye el establecimiento de un “perímetro de seguridad”.

Futuro administrativo de la Autoridad Nacional Palestina

El dirigente israelí excluyó la participación tanto de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en la administración civil que tomará las riendas del gobierno tras la conclusión de las hostilidades.

A pesar de esta postura, el marco propuesto por Trump indica en su punto número 9 que la ANP, una vez que complete un proceso de reformas, podría estar facultada para “recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva”.

Netanyahu, por su parte, desestimó la viabilidad de este escenario, al señalar que: “probablemente no le sorprenda saber que una abrumadora mayoría del público israelí no cree que la Autoridad Palestina realmente cambie”.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– La Autoridad Nacional Palestina y varios países están de acuerdo con plan de Trump para Gaza

– Estos son los 20 puntos que propone Trump para poner fin a la guerra en Gaza

– Israel bombardea supuestas posiciones de Hezbolá en Líbano