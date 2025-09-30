Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del martes, 30 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los jugadores la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en esta lotería o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy martes, 30 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio perfecto. A continuación, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 30 de septiembre

Los números ganadores son: 67 41 37

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 30 de septiembre

Los números ganadores son: 17 47 30 05 59 04 27 31 41 50 62 52 29 22 60 39 23 21 38 32

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 30 de septiembre

Los números ganadores son: 08 09 13 20 25

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 30 de septiembre

Los números ganadores son: 12 13 32

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un ticket en uno de los lugares de venta autorizados. El boleto cuenta con una serie de números que debes elegir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes hacer la cantidad de jugadas que desees.

Una vez seleccionados tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor será tuyo.

También puedes lograr premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

