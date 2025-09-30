Sydney Sweeney causa revelo con minivestido en su fiesta de cumpleaños

La actriz Sydney Sweeney celebró su cumpleaños 28 con una fiesta que no pasó desapercibida. Este lunes, la estrella de ‘Euphoria’ compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías del evento, que tuvo una temática futurista y espacial, y donde lució un minivestido plateado que resaltó su figura y rápidamente atrajo la atención de sus seguidores.

El festejo, realizado el 12 de septiembre, reunió a varias personalidades de la industria del entretenimiento, entre ellos Ashton Kutcher, Wiz Khalifa, Diplo, Glen Powell y Lauren Sánchez Bezos, además de amigos cercanos y familiares.

La decoración y la atmósfera del lugar siguieron la consigna marcada por la anfitriona: “Bienvenidos al planeta Syd”, es la frase con la que Sweeney acompañó las imágenes en sus redes sociales.

El vestido elegido por la actriz forma parte de la colección Primavera/Verano 2009 de la firma The Blonds. La prenda se distingue por su silueta ceñida, detalles de corsé, aplicaciones de purpurina y un estilo que evoca tanto al cabaret como a la estética teatral.

El conjunto, complementado con tacones de pinchos, representó un guiño evidente al look que Britney Spears utilizó en la portada y promoción de su álbum ‘Circus’ en 2008. Varios fanáticos destacaron que Sweeney incluso imitó la pose icónica de la cantante en una de sus sesiones fotográficas.

El estilismo de la celebración estuvo a cargo de Molly Dickson, colaboradora habitual de Sweeney, quien ayudó a potenciar la propuesta visual de la noche. En las imágenes difundidas se puede ver a la actriz bailando, riendo y posando con diferentes invitados en un ambiente distendido y festivo.

Estas imágenes surgen en medio de rumores de un posible romance entre Sweeney y el mánager y productor musical Scooter Braun, luego de que ambos fueron vistos en un parque temático de Universal Studios durante el fin de semana, acompañados por sus respectivas familias.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: