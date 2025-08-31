Aseguran que Sydney Sweeney y Scooter Braun comenzaron una relación

Este sábado la revista ‘Star Magazine’ informó en exclusiva que Sydney Sweeney y Scooter Braun han comenzado un romance. La relación habría comenzado en junio pasado tras la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Hay que recordar que Sweeney fue vista caminando en por las calles de Venecia luego de la boda, y en ese momento se asumió que estaba en una relación con Orlando Bloom, quien acababa de anunciar su separación de Katy Perry.

Pero ahora ‘Star Magazine’ asegura que el poderoso manager musical le ha dicho a algunos amigos que están en una relación, al mismo tiempo que la presume también les pide que sean cautelosos y que no compartan información.

Hay que recordar que Sweeney canceló su compromiso y terminó su relación con Jonathan Davino tras siete años. Incluso, hace pocos días el director Paul Feig elogió el profesionalismo con el que la actriz siguió rodando ‘The Housemaid’ tras la ruptura.

Por los momentos la relación entre Sweeney y Braun es un rumor, y hay que recordar que durante mucho tiempo se ha relacionado a la actriz con varias personas. Antes de que cancelara su compromiso se dijo que estaba con Glen Powell (su coprotagonista en ‘Anywhere But You’), y hace pocas semanas se le reaccionó también con Machine Gun Kelly.

La información en redes sociales ha generado muchos malos comentarios, pues Braun no es una persona popularmente querida. Ha sido manager de grandes estrellas como Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y J Balvin, pero su relación con ellos no terminó bien.

Además, fue él quien en 2019 compró Big Machine Records, el sello que poseía las grabaciones originales (masters) de los seis primeros discos de Taylor Swift, sin darle tiempo a ella de comprarlos. Apenas este año la estrella pop pudo recuperar todo su catálogo musical.

