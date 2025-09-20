¿Cierre de Gobierno en EE.UU.?: lo que podría pasar luego de que el Senado rechazó plan republicano para financiar agencias

NUEVA YORK – La delegación demócrata en el Senado federal bloqueó la aprobación del plan fiscal republicano que buscaba mantener abierto el Gobierno por siete semanas más o hasta el 21 de noviembre.

Los republicanos no lograron conseguir los 60 votos necesarios para darle paso a la resolución de presupuesto y mantener operando a las agencias del gobierno federal.

La mayoría necesitaba el apoyo de al menos siete demócratas para finiquitar el trámite legislativo.

Los demócratas votaron en bloque para descartar la medida en conteo 44-48. Solo el senador demócrata de Pennsylvania, John Fetterman, respaldó la propuesta de los republicanos.

De acuerdo con el reporte de The Hill, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, y la de Alaska, Lisa Murkowski, se opusieron al borrador. El primero bajo el argumento de que prolongaría los niveles de gasto de la Administración Biden, y la senadora, por preocupaciones sobre los recortes al Medicaid.

Poco antes, la legislación había pasado el cedazo de la Cámara de Representantes en una votación de 217 versus 212.

En ese caso, el demócrata Jared Golden, de Maine, fue el que cruzó líneas de partido para votar a favor, mientras que los republicanos Thomas Massie y Victoria Spartz, de Kentucky e Indiana, respectivamente, votaron en contra.

Con lo ocurrido en el Senado, Estados Unidos está más cerca de un cierre gubernamental para la fecha del 1 de octubre.

Si no se logra un acuerdo para el 30 de septiembre, las agencias federales no contarían con el presupuesto para continuar operando.

Para evitar un “shutdown”, el Congreso debe aprobar los proyectos de ley de asignaciones anuales antes de la referida fecha límite. De otra forma, las agencias tendrán que suspender empleados y algunos de sus servicios a la ciudadanía.

Tras el impasse, republicanos y demócratas cuentan con 10 días para retomar las negociaciones y conseguir los 60 votos que garanticen la aprobación del paquete.

Sin embargo, el Senado estará en receso hasta el 29 de septiembre, por lo que no habrá actividad legislativa al menos hasta esa fecha o el día antes de que expire el plazo límite para un acuerdo.

Los demócratas insisten en su contrapropuesta para votar a favor de la resolución continua.

Entre otras cosas, la medida de la minoría legislativa dispone la reversión de recortes al programa Medicaid contenidos en la “Gran y hermosa ley” de Trump que los demócratas rebautizaron como la ‘Gran y fea ley’. De acuerdo con la minoría, unos 15 millones de estadounidenses quedarán sin cobertura médica como resultado de los cambios.

Los demócratas además piden extender de manera permanente los créditos fiscales que reducen las primas mensuales de “Obamacare” para millones de familias estadounidenses y que expiran a finales de este año. “Si los republicanos se niegan a actuar, las primas se dispararán un 93 % el próximo año para los más de 20 millones de estadounidenses que dependen de los créditos fiscales, y más de 4 millones perderán su cobertura médica”, especifica una hoja de datos sobre la propuesta.

Adicional, el plan de los demócratas restablecería la financiación para las estaciones de radio y televisión públicas canceladas por los republicanos.

Aunque unos $1,100 millones habían sido destinados a la Corporación para la Radiodifusión Pública, que financia a NPR y PBS, la mayor parte del dinero detenido en julio por la Administración Trump beneficiaba a más de 1,500 estaciones de radio y televisión públicas locales en todo EE.UU.

Otra provisión que incluye la legislación de los demócratas va dirigida a hacer disponibles los fondos que habían sido congelados “indebidamente” por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), además de crear la figura de un inspector general para la OMB.

El plan republicano para financiar el Gobierno hasta el 21 de noviembre propone $30 millones adicionales en seguridad para legisladores, lo que otorga a cada congresista unos $7,500 dólares semanales para ese fin o más del doble de su propio salario. El paquete también incluye $58 millones para proteger a los miembros de los poderes ejecutivo y judicial.

El portavoz de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, argumentó que los demócratas están tratando de satisfacer los deseos de su “base izquierdista”.

“Así que, en lugar de colaborar con los republicanos para financiar al Gobierno mediante una resolución continua, limpia y no partidista, que nos permita retomar las negociaciones bipartidistas sobre las asignaciones presupuestarias, los demócratas están cediendo a los deseos de su base izquierdista y están intentando supeditar la financiación del Gobierno a una larga lista de demandas partidistas”, indicó Thune el viernes en un mensaje desde el pleno.

El líder senatorial añadió que la resolución continua que presentaron era una “limpia”.

“El tipo de resolución continua limpia que han propuesto los republicanos solía ser algo que los demócratas acogían con agrado. De hecho, los demócratas votaron a favor de las resoluciones continuas limpias no menos de 13 veces durante la administración Biden. Sin embargo, ahora que los republicanos ofrecen una resolución continua limpia, de alguna manera es inaceptable. Es curioso cómo sucede eso…”, añadió el senador de South Dakota.

“Si (los demócratas) creen que van a ganar puntos políticos cerrando el gobierno en lugar de una CR limpia y no partidista —algo por lo que votaron 13 veces durante la administración Biden—, les insto encarecidamente a que lo reconsideren”, emplazó el republicano.

El político sostuvo que no tiene interés de reunirse con el líder de los demócratas en ese cuerpo, Chuck Schumer, para negociar una salida al tranque y evitar el cierre de las agencias del gobierno federal.

Schumer, de Nueva York, planteó que la mayoría está siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump.

“Lo ocurrido hoy lo deja claro: Los republicanos están siguiendo las órdenes de Donald Trump al pie de la letra. Obstruyen, buscan chivos expiatorios, eluden responsabilidades. Están haciendo exactamente lo que Trump les ordenó. Y luego se fueron de la ciudad. Sin planes, sin conversaciones, sin urgencia”, cuestionó por la red social X.

En un mensaje desde el hemiciclo, argumentó que el Gobierno no cerró bajo el mandato del expresidente Joe Biden, ya que los demócratas estuvieron dispuestos a negociar cuando eran mayoría.

“Cuando éramos mayoría durante cuatro años, no hubo un cierre. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque hicimos lo que se supone que se debe hacer: dialogar en una negociación bipartidista, y cada parte tiene su opinión”, expuso Schumer.

“Lo hicimos bien. Ustedes no”, sentenció.

Líderes republicanos han pedido a miembros de la Cámara de Representantes que no regresen a Washington D.C. hasta después del vencimiento del plazo para presionar a los demócratas a reconsiderar la resolución continúa aprobada por la Cámara, según reseñó el referido medio.

El Gobierno ha cerrado menos de una docena de veces. La más reciente, bajo el primer mandato de Trump entre 2018 y 2019, se extendió durante 35 días.

