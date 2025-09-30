Tyrese Gibson, actor de “Rápido y Furioso”, es investigado en Atlanta por crueldad animal

El actor Tyrese Gibson está siendo investigado por crueldad animal luego de que sus cuatro perros fueron vinculados con la muerte de la mascota de su vecino en en Atlanta, Georgia.

De acuerdo con WSBTV News, los Servicios de Animales del Condado de Fulton indicaron que los cuatro perros de raza Cané Corso propiedad del actor de ‘Rápido y Furioso’ fueron relacionados con la repentina muerte de un perro de raza Cavalier King Charles Spaniel de cinco años.

La capitana Nicole Dwyer informó que recibió una llamada el 18 de septiembre del dueño de la mascota, llamada Henry. Según dijo, el dueño dejó salir a Henry a su patio protegido por una cerca. Al volver lo halló muerto con heridas que, según las autoridades, corresponden a un ataque de otro perro.

De acuerdo con las autoridades, Gibson dejaba que sus perros deambularan solos y sin correa por la calle, algo que calificaron de negligencia. “Es negligencia de su parte como dueño de la casa y de los animales, dejándolos deambular libremente. Y ahora han matado a un animal inocente”, dijo.

Gibson se encontraba de viaje en Dubai de vacaciones por su salud mental. Sin embargo, su estadía se volvió tensa con la situación legal que debía enfrentar por sus perros.

El 22 de septiembre Gibson se comprometió a entregar a sus cuatro perros a los Servicios de Animales, pero pidió tres o cuatro días más para decidir luego de que las autoridades fueron a su casa para llevarse a los perros. Luego de que no entregó a los animales a las autoridades, el departamento obtuvo una orden para registrar su propiedad y la orden de arresto por crueldad animal en contra del actor informó CBS Atlanta. Cuando la policía llegó, Gibson no estaba en casa y los perros ya habían sido trasladados.

El actor presuntamente reubicó a los cuatro perros Cane Corse. Además, su abogado indicó que él está “cooperando” con la investigación. El martes 30 de septiembre, el abogado de Gibson, Gabe Banks, emitió un comunicado en su nombre: “El Sr. Tyrese Gibson expresa sus más sinceras condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente ocurrido mientras el Sr. Gibson se encontraba fuera de su hogar”.

