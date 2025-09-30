Nicole Kidman solicita oficialmente el divorcio a Keith Urban

La actriz Nicole Kidman presentó oficialmente una solicitud de divorcio contra el cantante country Keith Urban, después de haber tenido un matrimonio de casi dos décadas. Según informa el portal TMZ, los documentos fueron ingresados el martes en Nashville, ciudad donde la pareja reside desde 2007.

La solicitud se llevó a cabo apenas un día después de que trascendiera públicamente la separación. En los documentos, Kidman incluyó un plan de crianza para sus dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, así como una hoja de cálculo de manutención infantil y un acuerdo para asistir a clases de crianza compartida.

De acuerdo con fuentes citadas por People, la decisión de la australiana habría sido “repentina”, aunque en privado la pareja ya venía trabajando en los detalles de su separación. El medio añadió que Kidman intentó salvar la relación con apoyo de su familia, especialmente de su hermana Antonia.

Sin embrago, la distancia habría jugado un papel clave en la ruptura. Durante el verano, Kidman, de 58 años, se encontraba en Londres rodando la secuela de ‘Practical Magic’, mientras Urban, de 57, recorría distintos escenarios con su gira High and Alive World Tour.

“Esta ruptura realmente no ha sido un secreto. Era algo inevitable”, aseguró una fuente cercana al cantante.

La noticia del divorcio llega apenas tres meses después de que Kidman había celebrado su 19° aniversario de bodas con Urban compartiendo una fotografía juntos en redes sociales con el mensaje: “Feliz aniversario, bebé @KeithUrban”.

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en 2005 durante una gala en Los Ángeles y contrajeron matrimonio en Sídney al año siguiente. A lo largo de su relación, ambos hicieron frecuentes declaraciones de mutuo apoyo y amor.

Este será el segundo divorcio para la actriz, quien estuvo casada con Tom Cruise entre 1991 y 2001, con quien adoptó a dos hijos, Isabella y Connor. Para Urban, en cambio, Kidman fue su primera esposa, tras mantener una relación sentimental con la supermodelo Niki Taylor.

