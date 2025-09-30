Christian Nodal dice cómo enfrenta la ansiedad y los rumores de su vida

Christian Nodal nuevamente protagoniza los principales titulares del mundo del entretenimiento tras sus más recientes declaraciones sobre los tiktokers, de quienes asegura que, de manera constante, dicen cosas de él que son completamente falsas. Lo que llamó la atención fue asegurar que todos ellos se benefician económicamente de él tras las visualizaciones que les genera el hecho de nombrarlo.

“La mayoría del tiempo es pura mentira, entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar, j*der y caer; les hace bien hablar de mí económicamente, hablar mal de mí les hace bien, mejor que hablar bien o simplemente creo que es redituable, y los números lo confirman”, expresó a Caracol Televisión.

Después, la conversación tomó un giro inesperado, dado que el cantante de regional mexicano dijo que desde hace algún tiempo ha presentado ansiedad. A pesar de las circunstancias, aprovechó para sincerarse sobre cómo hace para combatir un problema que, para muchos, se vuelve prácticamente imposible y les genera otro tipo de inconvenientes de salud.

“La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo de que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear, en chambear, en chambear y me valía madre… ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Me entiendes? Nada más trabajar. Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas”, explicó sobre la realidad que enfrenta.

El esposo de Ángela Aguilar mencionó que, de cierto modo, normalizó que constantemente hablan puras cosas falsas sobre su vida. Sin embargo, las cosas no son color de rosa y contó que tiene varios años recibiendo ayuda de un especialista para poder hacer frente a todas las dificultades que le presentan diariamente. Por ello, destacó que dicha ayuda ha sido muy valiosa para seguir adelante.

“Yo ya me resigné a que lo que se hable la mayoría del tiempo es pura mierda … Entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar o j*der. Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida”, explicó durante la conversación en el canal de televisión colombiano.

