7 productos nuevos que llegaron a Sam’s Club en octubre desde $3 

Sam’s Club arranca octubre con una lista de novedades que combinan sabor, energía y opciones para toda la familia. Desde bebidas exclusivas con descuento hasta clásicos de temporada que se han vuelto virales entre los socios, la tienda renueva su catálogo con artículos ideales para el hogar, los antojos y las reuniones.

Premier Protein Pumpkin Spice

El otoño llega en forma de batido con la edición de Premier Protein sabor especias de calabaza. Este lanzamiento se ha convertido en favorito para quienes buscan incrementar su consumo de proteínas con un toque de temporada. Su practicidad lo vuelve perfecto para la rutina diaria o como snack después del ejercicio, y varios compradores destacan que su sabor recuerda a un postre casero.

Precio: $21.64

Doritos Sweet Chili

Entre las botanas, destacan los chips de tortilla de chile dulce picante de Doritos. Su mezcla de dulzura ligera con un toque especiado ha conquistado a quienes buscan un acompañamiento versátil. Son ideales para compartir en reuniones, para acompañar platillos como chili o incluso combinarlos con queso derretido para crear un aperitivo rápido.

Precio: $0.50 de descuento en bolsa de 18.375 oz

Sam’s Club tiene este mes rebajas en varios productos. Crédito: Shutterstock

Alani Nu Energy Witch’s Brew

La bebida energética de Alani Nu en edición “Witch’s Brew” ha generado entusiasmo entre los clientes por su frescura y porque está disponible solo por tiempo limitado. Muchos socios destacan que es una de las opciones más económicas dentro de su categoría, lo que la hace aún más atractiva como elección para mantener la energía a lo largo del día.

Precio: $16.58

Member’s Mark Chicken Bites

Sam’s Club ofrece también la posibilidad de llevar el sabor de restaurante a casa con los bocados de pollo estilo sureño de Member’s Mark. Fáciles de preparar en freidora de aire o al horno, estos trozos crujientes se han convertido en favoritos de las familias por su semejanza con recetas populares y por la practicidad que ofrecen a la hora de la comida.

Precio: $13.97

Paquete variado Hershey’s

Los dulces no se quedan fuera de la lista de novedades, y el paquete variado de Hershey’s con barras de tamaño completo es una muestra de ello. La caja incluye clásicos como Reese’s, Kit Kat y Hershey’s de leche, pensados para surtir cajones de antojos en casa o para compartir en celebraciones.

Precio: $23.98

Chick-fil-A Original Sauce

Para quienes buscan un acompañamiento auténtico, la salsa original de Chick-fil-A llegó para elevar la experiencia de nuggets, sándwiches o incluso verduras al vapor. Su sabor característico ha sido descrito por clientes como idéntico al del restaurante, lo que lo convierte en un imperdible para los fanáticos de la cadena.

Precio: $1.50 de descuento

Celsius Sparkling Vibe Variety Pack

La lista se completa con el paquete variado de Celsius Live Fit, una bebida espumosa baja en calorías que aporta energía sin sacrificar sabor. Popular entre quienes siguen rutinas fitness o buscan alternativas con vitaminas, este producto reúne diferentes sabores en una sola caja, lo que lo vuelve práctico y atractivo para toda ocasión.

Precio: $17.98

