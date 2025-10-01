Capturaron en Perú al presunto autor intelectual del triple feminicidio en Argentina

La Policía Nacional de Perú capturó en Pucusana, Perú al autor intelectual del asesinato de tres mujeres, una de ellas menor de edad en Argentina. El responsable es un joven de 20 años, quien según las autoridades planeó el secuestro, tortura y muerte de las tres mujeres, un hecho que conmovió al país sudamericano.

La Dirección de Antidrogas de la Policía Nacional de Perú informó en un comunicado, que el martes 30 de septiembre capturó a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, quien tenía una orden internacional emitida por la justicia de Argentina, después de encontrar los tres cuerpos enterrados en una casa en la localidad de Florencio Varela, suburbio de Buenos Aires.

La policía confirmó que Valverde escapó por tierra rumbo a Bolivia hasta llegar a Pucusana, que se encuentra a 60 km de Lima, para encontrarse con su socio y mano derecha, el argentino Matías Agustín Ozorio, quien también fue arrestado. El sospechoso tenía prendido su celular y fue cómo lograron rastrearlo, informaron en redes sociales.

Pequeño J está vinculado al narcotráfico

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana”, dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Tony Janzen Valverde Victoriano, quien también está vinculado a redes internacionales de narcotráfico es el principal sospechoso de ordenar la brutal muerte de Lara Gutiérrez, de 15 años, y las primas, Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años.

Las jóvenes fueron engañadas para subirse a una camioneta, y después no regresaron a sus casas. Las autoridades argentinas investigaron, y al descubrir los cuerpos informaron que las jóvenes fueron torturadas a golpes y apuñaladas hasta la muerte.

El crimen fue transmitido a integrantes de la banda

Cuando la policía de Argentina encontró los cuerpos, cinco días después de la desaparición, arrestaron a cuatro personas que estaban en la casa. Una pareja que limpiaba el sitio del crimen, otro hombre y una mujer que resultaron ser los dueños de la vivienda.

La brutalidad que sufrieron las tres jóvenes fue grabado y transmitido en vivo a más de 40 integrantes de la presunta banda para que sirviera de ejemplo.

El crimen causó indignación y una gran conmoción en Argentina. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Buenos Aires para protestar por ese lamentable feminicidio y exigir justicia.

Brenda del Castillo, Morena Verri, ambas de 20 años y Lara Gutiérrez, de 15, fueron torturadas hasta la muerte. Foto: AP/Gustavo Garello.

