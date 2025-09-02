Estudiante de Michigan es asesinada por su exnovio, quien se quita la vida tras el crimen

Una joven de 20 años y estudiante universitaria de Michigan, identificada como Sarah Carroll, fue encontrada sin vida en su apartamento el sábado en un incidente que la policía de Westland ha clasificado como un asesinato-suicidio.

De acuerdo con las autoridades locales, su exnovio, identificado solo como Lincoln, se quitó la vida después de haberle disparado fatalmente a Carroll.

La madre de la víctima, Jennifer Carroll, informó que su hija había estado intentando obtener una orden de protección personal contra Lincoln en los meses previos al suceso, señaló Fox 2.

“Estuvo con Lincoln, su exnovio, durante casi un año y estaban teniendo problemas… La estuvo acosando durante los últimos dos meses. Y vino aquí anoche, le disparó, llamó al 911, dijo que había matado a su novia y luego se pegó un tiro”, señaló Carroll.

Padre detalla el atroz crimen de su hija

El padre de Sarah, James Carroll, mencionó que su hija recibió múltiples disparos con una escopeta y describió a su exnovio como alguien que “sufría una enfermedad mental”.

Ante este hecho trágico, los padres de Carroll han hecho un llamado a otras familias: “a otros padres, vigilen a sus hijos”, dijo Jennifer Carroll a Click on Detroit.

“Intenten involucrarse más en sus vidas, intenten que sean abiertos y hablen con ustedes”, añadió Carrol, quien instó a buscar ayuda para quienes enfrentan problemas de salud mental: “Si sus hijos padecen una enfermedad mental, consíganles ayuda. Consíganles la ayuda que necesitan antes de que algo así suceda”.

Una campaña de GoFundMe, creada para cubrir los gastos del funeral de Sarah, la describe como “inteligente, valiente, fuerte y con una sonrisa que iluminaba cada habitación en la que entraba”. La organizadora de la página, Deborah Carroll, expresó el dolor de la familia al decir que “perderla a una edad tan joven es algo que ninguna familia debería tener que pasar jamás”.

La familia Carroll agradeció el apoyo recibido, destacando que “estamos realmente abrumados por las muestras de amor, apoyo y generosidad que hemos recibido a través de este GoFundMe”.

Con información de New York Post

