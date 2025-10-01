Chicago Fire da una ‘manito’ al Inter Miami en el Chase Stadium [Video]

Imponente. Una palabra que definió con toda seguridad el juego de este martes en el que el Chicago Fire goleó a domicilio 5-3 al Inter Miami en el Chase Stadium de Florida, lo que le permitió a los visitantes sellar su boleto a los playoffs de la MLS.

Con un contragolpe sólido y una defensa organizada el Chicago Fire sorprendió el juego de Messi y compañía, dominando de principio a fin en el marcador y evitando cualquier intento de reacción del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que por momentos consiguió igualar 3-3 en el marcador.

Los goles del marfileño Dje D’Avilla y Jonathan Dean antes de la media hora de partido fueron el resultado del desgaste de energía que mostró en las últimas semanas el Inter Miami, que disputó seis partidos en 18 días.

Aunque Tomás Avilés recortara para el Inter Miami tras un saque de esquina colgado por Leo Messi en el 42′, el equipo local recibió el 1-3 en el añadido de la mano de Rominigue Kouamé.

No le faltó corazón al Inter Miami para buscar el partido en el complemento. Messi rozó el segundo con un disparo de zurda que repelió el poste en el 52′, pero cinco minutos después Suárez recortó con el 2-3.

El Pistolero completó su doblete personal en el 74′ al aprovechar un centro raso de Jordi Alba y volvió a poner el partido en equilibrio.

Pero los apuros defensivos del conjunto de Mascherano volverían a emerger. En el 80′, Mauricio Pineda recogió un rebote en el área y dio a Justin Reynolds la cómoda asistencia para que este anotara a placer el 4-3.

Fue un golpe psicológico para el Inter Miami, que sucumbió definitivamente ante un espectacular golazo de Brian Gutiérrez, con un potente disparo de pierna derecha desde los 23 metros entrado por la escuadra.

Fue la primera vez en la que el Inter Miami recibe cinco goles en casa desde la llegada de Leo Messi.

El Fire regresará a la postemporada de la MLS por primera vez desde 2017.

