Messi y el Inter Miami en negociaciones para renovación de contrato

Lionel Messi y el Inter Miami se encuentran en la fase final de las negociaciones para renovar el contrato del astro argentino, cuyo vínculo actual expira al término de esta temporada, según adelantaron fuentes como ESPN y EFE.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

A sus 38 años, Messi está perfilando junto al club los últimos detalles de una ampliación de contrato que cuenta con el visto bueno de ambas partes. Aunque no se ha revelado ni la duración del nuevo vínculo ni la fecha de su anuncio oficial, la renovación permitiría al capitán del Inter Miami mantenerse activo hasta el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con Argentina defendiendo el título de Catar 2022.

Desde su llegada en el verano de 2023, procedente del París Saint-Germain, Messi se convirtió en la piedra angular del proyecto de Las Garzas, que conquistaron la Leagues Cup pocas semanas después de su fichaje. En 2024, el club levantó también el MLS Supporter’s Shield, consolidando la etapa más exitosa en la corta historia de la franquicia.

En lo individual, el ocho veces ganador del Balón de Oro completó en 2024 su primera temporada completa en la liga norteamericana, en la que fue elegido MVP de la MLS, un reconocimiento que está cerca de repetir este año gracias a su impacto en el equipo y en la competición.

El Inter Miami ha reiterado públicamente su intención de mantener a Messi en la plantilla, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por el impulso mediático y comercial que ha generado desde su llegada.

Sigue leyendo:

–Ordenan nuevo arresto al exjugador de LA Galaxy Douglas Costa por deber $93,000 dólares de pensión alimenticia

–José Mourinho regresa al Benfica 25 años después y firma contrato hasta 2027

–Bartomeu: “El Barça no necesitaba ayuda arbitral, tenía el mejor equipo”