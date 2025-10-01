Cierre del gobierno se mantiene tras fracaso de otras dos votaciones en el Senado

El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos se mantiene tras el fracaso de las votaciones en el Senado este miércoles, donde ni demócratas ni republicanos lograron la mayoría suficiente para aprobar sus propuestas presupuestarias.

El plan republicano obtuvo 55 votos a favor y 45 en contra, quedándose a cinco apoyos de los 60 requeridos. La iniciativa demócrata fue aún más lejos de la meta, con 47 respaldos frente a 53 en contra.

Ambos intentos se suman a los fallidos esfuerzos del día anterior para evitar la parálisis administrativa.

Dos senadores demócratas, John Fetterman (Pensilvania) y Catherine Cortez Masto (Nevada), volvieron a romper con su partido y apoyaron la propuesta republicana.

Ese paquete es considerado el que más posibilidades tiene de avanzar, aunque los demócratas condicionan su respaldo a la renovación de subsidios del Obamacare y a la reversión de recortes en salud ligados a la reforma fiscal impulsada por Donald Trump.

Los republicanos, por su parte, han insistido en que discutirán esas demandas solo después de aprobar el presupuesto, al tiempo que acusan a los demócratas de intentar destinar fondos para atender a inmigrantes indocumentados, algo que la oposición niega.

Vance culpa a los demócratas

Tras las votaciones, el vicepresidente J.D. Vance culpó directamente a la minoría demócrata de provocar la paralización. Desde la Casa Blanca, afirmó que no espera un cierre prolongado y sostuvo que ya se perciben señales de que algunos legisladores moderados están cambiando de postura.

Vance también advirtió que, si la situación se prolonga, la Administración Trump tendrá que ordenar despidos en agencias federales.

La Oficina de Gestión y Presupuesto ha instruido a las dependencias a identificar los programas considerados no esenciales, en línea con la política del presidente de reducir el tamaño del Gobierno.

Con información de EFE.

