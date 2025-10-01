Parques nacionales y museos de EE.UU. buscan seguir abiertos a pesar del cierre federal

WASHINGTON – Los parques nacionales de Estados Unidos y el complejo de museos del Smithsonian permanecerán abiertos pese al cierre federal de Gobierno a partir de este miércoles.

El Departamento del Interior informó ayer que tiene listo un plan de contingencia para que los parques nacionales que funcionan en espacios exteriores permanezcan accesibles al público.

Los sitios al aire libre seguirán abiertos, pero los edificios que requieren personal, como los centros de visitantes o monumentos como el Monumento a Washington, permanecerán cerrados.

Se aplicarán medidas de salud y seguridad en los sitios que permanezcan operativos, lo que incluye la apertura de baños y la recolección de basura, según el plan publicado por el Departamento del Interior.

El plan de contingencia dice que, aproximadamente, el 64% de la fuerza laboral del Servicio de Parques Nacionales será suspendida temporalmente y que aquellos que permanezcan en el cargo realizarán actividades “exceptuadas”.

Por su parte, el complejo de 19 museos del Smithsonian en Washington D.C. seguirá funcionando utilizando fondos de años anteriores, al menos hasta el 6 de octubre, según fue anunciado en sus plataformas oficiales.

La medida también aplicará para el zoológico y los centros de investigación que son administrados por Smithsonian.

El cierre de gobierno inició esta medianoche debido a que el Senado no logró aprobar un acuerdo presupuestario que garantizara la continuidad de los fondos federales. La falta de consenso entre legisladores de ambos partidos sobre el financiamiento de diversas agencias y programas adentó al país en su primer cierre en siete años.

