Dalilah Polanco revela un difícil momento tras la infidelidad de un exnovio

Dalilah Polanco es una de las finalistas de “La Casa de los Famosos México” y en una de las emisiones compartió cómo fue el momento cuando se enteró de que, mientras estaba como novia de una persona famosa, le fue infiel. Aunque se presume que habría sido Eugenio Derbez, la actriz prefirió mantener el silencio sobre los detalles de la situación que enfrentó y que, sin duda alguna, le generó tanto dolor en ese entonces.

“Y se paró en pelotas de la cama, indignado, así de ‘¿pero a qué hora, si no paro de trabajar?, ¿cuándo he faltado a la casa?; y era cierto, salíamos de viaje, cada que llegaba el fin de semana nos íbamos a no sé dónde… Yo decía, sí, soy yo, no pasa nada. Le dije ‘perdón, me ofusqué’, escribió.

La mayor sorpresa para Polanco fue cuando le preguntaron de una revista lo que pensaba sobre la foto de su pareja con otra reconocida personalidad del mundo del entretenimiento, pero ella no la había visto hasta ese momento. Por ello, aseguró que no pudo evitar sentirse mal al ver que lo que tanto venía sospechando era cierto.

“Eso fue un sábado. El martes me hablan de una conocida revista para decirme ‘¿qué opinas de las fotos publicadas del día de hoy? Había fotos de ellos. Se rompe el corazón porque te engaña la persona a la que amas y se rompe porque no te hiciste caso desde el inicio, aunque sabías que algo andaba mal, pero por no ser ‘la novia tóxica’, permites, y eso te rompe el corazón”, expresó.

La actriz expresó que no puso en duda el hecho de tomar sus cosas e irse del lugar en el que vivían juntos, y para que él se diera cuenta de lo que había ocurrido, le dejó la revista en la cama para que entendiera la razón por la cual terminaron de esa manera.

“Me fui a la casa, agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella, y le dejé la revista en la cama. Después de eso, se desató una relación tóxica horrible durante muchísimo tiempo, pero eso es punto y aparte. La ruptura del corazón fue que no le hacemos caso a lo que sentimos, y yo se lo pregunté en tres ocasiones, con meses de diferencia, y existía lo que yo sentía, y siempre se me negó categóricamente. Y pues ya con eso, ¿qué haces?”, dijo.

