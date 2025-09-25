Dalilah Polanco revela el dolor detrás de su decisión de no querer ser madre

“La Casa de los Famosos México” en su tercera temporada inició el 27 de julio y ya se encuentra en la recta final. Durante estas semanas, los participantes se han sincerado sobre diversos aspectos de sus vidas, ya sean personales o sentimentales, y Dalilah Polanco ha sido una de ellas, no solo por nombrar a Eugenio Derbez, también por una pérdida que tuvo.

Polanco jamás se planteó el hecho de querer convertirse en madre por una amarga experiencia que tuvo en el pasado, luego de que una persona cercana a la zona donde ella residía hubiera visto la oportunidad de abusar de ella, pero afortunadamente este no fue el caso.

La actriz manifestó que, dada esa circunstancia, no llegó a pensar en tener una hija y tener que pasar por una situación similar que, sin duda alguna, la marcó para siempre. Además, explicó que parte de esa soledad viene de esa circunstancia y agradece a eso por todo lo que aprendió, aunque no era la forma.

“Un vecino, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, probablemente hubiera abusado de mí (…) Yo dije: ‘No quiero tener una hija que tenga este miedo’. Me sentí en muchas ocasiones muy solita, en muchas ocasiones, pero gracias a esa soledad soy lo que soy ahorita y a mí sí me gusta. Y la gente que me quiere son amigos de años que saben de lo que soy capaz o cuando de verdad me entra el descontrol, pues me aman así”, le dijo a Mar Contreras.

Sin embargo, la actriz contó que sí estuvo embarazada y lo había aceptado con total normalidad, pero el problema se presentó cuando vio sangre y todo terminó en un aborto espontáneo, aunque sintió culpa dado que jamás se vio criando a un bebé.

“Hago todo lo que se tiene que hacer para darle una buena vida a la criatura, pero a las 15 semanas estaba en un llamado y empecé a sangrar (…) Fue difícil porque siento que, en su momento, yo sentía que lo había hecho piedrita por mis ideas de que no quería ser mamá”, reveló en una entrevista con Yordi Rosado.

