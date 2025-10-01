Doblete de Gilberto Mora salva a México ante España en Mundial Sub-20

La selección de México Sub-20 salvó este miércoles un importante empate en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile al igualar 2-2 ante España, todo gracias a un doblete del mediocampista de 16 años Gilberto Mora.

Con un tanto sobre el final del partido para concretar su doblete y al igual que cargara con el peso de México en la primera fecha con un pase clave y una asistencia ante Brasil, Mora nuevamente se llevó los honores ratificando que es el futuro del combinado nacional absoluto.

Primero, al 31′, se juntó con el extremo Alexéi Domínguez para hacer una pared en la que el jugador de los Xolos de Tijuana controló de derecha y definió con tiro colocado para batir al meta español del Real Madrid Castilla, Fran González.

La respuesta de España no se hizo esperar al convertir al 41′ por intermedio de Pablo García, desde la frontal del área y ya para el segundo tiempo capitalizar un penal el atacante Iker Bravo para poner el 2-1.

Con México lanzada al ataque y posterior a una revisión del VAR que solicitaron los norteamericanos para revisar una posible tarjeta roja, apareció Mora para poner cifras definitivas.

El habilidoso jugador recogió cerca del punto penal un rebote tras un cabezazo de un compañero y de volea marcó el 2-2 que deja a México segunda del grupo C con dos puntos en dos fechas.

México buscará asegurar su clasificación a la siguiente fase de la competición el próximo sábado 4 de octubre ante el líder de grupo, Marruecos, que en sus primeros dos enfrentamientos venció a España y Brasil respectivamente.

Mira el doblete de Gilberto Mora aquí:

Mexico’s wonder boy Gil Mora scores two in the #U20WC 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/Jd2f5D0NmS — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 1, 2025

