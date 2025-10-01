Falsos empleados de Amazon robaron $100,000 dólares a plena luz del día en un hogar en Nueva York

Dos delincuentes disfrazados de repartidores de Amazon se llevaron alrededor de $100,000 dólares tras un robo audaz en El Bronx (NYC) al comenzar el día.

Según informó la Policía de Nueva York, el 17 de septiembre alrededor de las 9:20 a.m. dos sospechosos vestidos con chalecos de Amazon irrumpieron en una vivienda por la puerta principal cerca de las avenidas Ellis y Castle Hill en Unionport, y posteriormente forzaron una caja fuerte que contenía documentos y dinero. No está claro si tenían información de lo que iban a encontrar o si fue un robo azaroso. Tampoco se informó si había personas en la casa.

🚨WANTED FOR A BURGLARY: On 9/17/25 at 9:20 AM, two unidentified individuals forcibly entered a residential home in the vicinity of Ellis Ave & Castle Hill Ave (43 Pct) The individuals removed a safe which contained documents & money. The individuals fled in a white Kia Telluride pic.twitter.com/BvsfFbJqaL — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 28, 2025

Los hombres llevaban además pasamontañas, gorras de béisbol negras y lentes de sol. Huyeron a pie hacia el este, rumbo a la avenida Ellis, donde subieron a una camioneta Kia Telluride blanca estacionada, en la que se dieron a la fuga en dirección norte por la avenida Havemeyer, acotó Daily News.

La policía publicó imágenes de vigilancia de los sospechosos y su vehículo de escape, y solicita la ayuda del público para identificarlos y rastrearlos. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, el año pasado un hombre que se hacía pasar como repartidor de Amazon robó al menos nueve residencias en Queens (NYC). En 2023 dos ladrones que se hicieron pasar por trabajadores de la empresa eléctrica Con Edison mostraron un arma cuando irrumpieron en la casa de una mujer en Brooklyn (NYC), la golpearon y le robaron un costoso televisor.

En 2022 un hombre que fingió ser policía NYPD robó un negocio en pleno mediodía mientras realizaba una “inspección”. Y en octubre de 2021 dos hombres que pretendieron ser agentes federales engañaron al encargado de un estacionamiento en El Bronx (NYC) y se llevaron cientos de dólares en efectivo.