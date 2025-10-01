Florida lleva a cabo su 13ra ejecución este año a un hombre condenado por matar a una pareja

El estado de Florida llevó a cabo la ejecución de un hombre de 64 años, quien asesinó a una pareja de casados en 1990, siendo declarado muerto el martes a las 6:13 p.m., luego de recibir una inyección letal en la prisión estatal de Florida. De esta forma se concretó 13ra ejecución en lo que va de 2025 en este estado.

La cortina de la sala de observación se abrió a las 6:00 p. m. para iniciar el procedimiento a Victor Tony Jones. Cuando fue interpelado sobre si deseaba expresar alguna última declaración, Jones respondió: “No, señor”.

Las autoridades destacaron que el proceso se produjo sin contratiempos. El recluso permaneció inmóvil después de que las sustancias químicas fluyeron, y un médico certificó su deceso minutos después, informó New York Post.

Jones, quien recién se había incorporado como empleado en un negocio de Miami propiedad de Matilda y Jacob Nestor, apuñaló a la mujer en el cuello y a su esposo en el pecho en diciembre de 1990, según revelaron los registros judiciales. Pese a las heridas mortales, Jacob Nestor logró retirarse a una oficina, extraer un arma de calibre .22 y disparar cinco veces, para herir a Jones en la frente.

Los investigadores hallaron a Jones fue encontrado lesionado por los investigadores en el lugar de los hechos, con el efectivo y las pertenencias personales de los Nestor en sus bolsillos.

Culpabilidad y sentencia para Jones

Jones fue hallado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado y robo a mano armada en 1993, lo que resultó en su sentencia a pena capital.

“Después de ver lo que vi esta noche, desearía que mis padres hubieran tenido la oportunidad de morir con tanta dignidad, cerrar los ojos y simplemente irse”. La hija de las víctimas añadió que sus padres “fueron asesinados violentamente. Mi padre luchó durante 20 minutos con una puñalada en el corazón, y mi madre murió instantáneamente en el baño, sobre el suelo frío”, manifestó Fisher.

Asimismo, Fisher dijo tener emociones encontradas, pues nunca había presenciado una muerte, pero expresó satisfacción por el cierre del caso y el cumplimiento de la justicia. La tienda de suministros médicos de los Nestor, ubicada en el barrio Wynwood de Miami, fue convertida en un centro comunitario. Fisher expresó que a sus padres “les hubiera encantado eso porque siempre estaban ayudando a la gente de la comunidad”.

