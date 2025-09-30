Mató a su madre y hermano: hombre declarado culpable en Queens, Nueva York

Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

El dramático doble crimen sucedió en julio de 2023. Según la evidencia, Danielson arrastró una bolsa de basura que ocultaba el cuerpo de su hermano desde la vivienda hasta una acera cercana en 104th St. Luego los restos de su madre fueron encontrados dentro de la residencia.

“El acusado asesinó violentamente a su madre y a su hermano y luego intentó cruelmente tirar el cuerpo de su hermano a la basura. Éste fue un crimen completamente insensato que afectará a los familiares y amigos de Cheryl Myrick y Kyle Danielson durante años”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado.

Danielson, de 42 años, fue declarado culpable tras un juicio de dos semanas. Kenneth Holder, juez de la Corte Suprema de Queens que presidió el juicio, fijó la sentencia para el 27 de octubre. Enfrenta una pena de entre 50 años y cadena perpetua.

Según los cargos y el testimonio en el juicio, ambas víctimas fueron asesinadas el 4 de julio de 2023. La mañana siguiente el acusado arrastró una gran bolsa de basura negra por 104th St en East Elmhurst y la dejó en la acera frente al número 32-41 de la misma calle.

Más tarde ese mismo día, aproximadamente a las 2 p.m., la policía acudió al lugar tras recibir un informe sobre un olor fétido proveniente de la bolsa de basura. Los agentes la abrieron y encontraron el cuerpo en descomposición de Kyle Danielson, de 31 años, envuelto en bolsas de plástico y mantas. La autopsia determinó que recibió un disparo en el torso y sufrió aproximadamente 50 puñaladas en la cabeza, el cuello y el pecho.

Su hermano fue detenido tras ser visto aproximadamente a las 8 p. m. del 5 de julio de 2023 empujando a su hijo pequeño en un coche con una funda negra colgando del asa. Fue puesto bajo custodia y, tras un registro judicial del coche y la bolsa, encontraron una pistola de 9 mm y un cuchillo.

La policía ejecutó una orden de registro judicial en el domicilio de Danielson aproximadamente a las 2:30 a.m. del 6 de julio y encontró el cuerpo en descomposición de su madre de 58 años en una habitación del segundo piso. Se determinó que había recibido 38 puñaladas en el cuello y el torso, según consta en el acta del juicio. Aún no está claro el motivo del doble crimen.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También este mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen.

También en abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda. En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda