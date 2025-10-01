Fran Drescher recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Fran Drescher, la inolvidable niñera más glam de los 90, acaba de sumar otro logro a su ya icónica carrera: este martes recibió la estrella número 2822 en el Paseo de la Fama de Hollywood. La mismísima Fran Fine de la serie ‘The Nanny’ ahora tiene su nombre grabado en el boulevard más famoso del cine, dentro de la categoría de películas.

Y como buena diva, Fran no llegó con un look cualquiera. Fiel a su estilo y al personaje que la convirtió en leyenda, apareció con un ajustado vestido de estampado de leopardo.

En el evento, Drescher estuvo acompañada de su gran amiga Lisa Ann Walter, quien se solidarizó con un outfit felino casi idéntico.

“No debería sorprenderme que Fran llevara lo que lleva puesto, porque yo lo llevo en tu honor“, explicó Walter.

Fran Drescher junto a su amiga Lisa Ann Walter. Crédito: Chris Pizzello | AP

Además de coordinar vestuario, también fue una de las oradoras, compartiendo escenario con Nicholle Tom y Madeline Zima, actrices que interpretaron a Maggie y Gracie Sheffield en la serie.

Fran Drescher junto a Nicholle Tom y Madeline Zima, actrices que interpretaron a Maggie y Gracie Sheffield en la serie. Crédito: Chris Pizzello) | AP

Durante su discurso, Walter recordó a las “chicas graciosas” de la historia de la televisión, desde Lucille Ball hasta Carol Burnett, Mary Tyler Moore y el elenco de The Golden Girls, para luego reconocer el talento y cualidades de Fran.

“En los 90, la amiga graciosa se fusionó con la guapísima protagonista y nació un ícono: Fran Drescher como The Nanny“, dijo la actriz, quien continuó describiendo que la “cualidad estelar” de Drescher, iba más allá de la actuación, incluyendo la escritura y el activismo.

Por su parte, Madeline Zima, con su humor afilado, recordó que además de la estrella, Fran celebraba cumpleaños ese mismo día.

“Solo ella lograría que Hollywood le diera un regalo”, bromeó. Y no solo eso, la Cámara de Comercio de Hollywood decretó oficialmente el 30 de septiembre como el “Día de Fran Drescher”.

Entre los invitados también se dejaron ver Ray Abruzzo, Frances Fisher, Joely Fisher, Shari Belafonte y Donna Dixon.

