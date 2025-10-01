Hegseth anuncia nuevos estándares para fuerzas militares: “No se tolerarán tropas no aptas”

El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth se dirigió a líderes militares que convocó en Virginia, para presentarles los nuevos estándares que se requerirán para los soldados de las fuerzas armadas, tanto para los hombres como para las mujeres, pues advirtió que “ya no se toleran tropas no aptas ni mal entrenadas”.

“Se elevarán los estándares de aptitud física y entrenamiento de combate”, expresó Hegseth ante los generales, almirantes y personal alistado de alto rango, durante su encuentro en la Base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia.

El secretario aclaró que los estándares se aplicarán para ambos sexos, ya sea para la prueba de aptitud para el combate o para la calificación de armas. Además, tendrán que mantener un buen físico que les permita desarrollar sus actividades.

No tolerará el sobrepeso en los militares

“A todo miembro activo del servicio se le requerirá ejercitarse vigorosamente todos los días de servicio”, indicó Hegseth, quien también dejó en claro que no se tolerará el sobrepeso en los militares ni en sus líderes.

“Es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono, liderando comandos en todo el país y en el mundo”, subrayó.

Foto AP/Jack Dempsey

A través de un comunicado, el Departamento de Guerra informó que se les hizo llegar un memorando firmado que lleva como título: “Estándares de aptitud física militar”, para especificar las nuevas reglas.

“Los miembros del servicio de la Guardia Nacional y del componente de reserva asumirán la responsabilidad personal de mantener un régimen de aptitud física apropiado, independientemente del estado de servicio, y completarán una prueba de aptitud física anualmente, alineada con su designación de armas de combate o no combate”.

No deberán tener barba

Con relación a las normas de aseo personal, Hegseth pidió que la barba no es correcta y no deben dejarla crecer.

“Si quieres barba, puedes unirte a las fuerzas especiales. Si no, aféitate. No tenemos un ejército lleno de paganos nórdicos”, puntualizó.

Las fuerzas armadas deberán seguir las siguientes indicaciones con respecto a su aseo personal, según indicó en el comunicado el Departamento.

“Normas de aseo para la implementación del vello facial”

Las patillas estarán por encima de la abertura de la oreja.

Las barbas, perillas y otros tipos de vello facial están prohibidos a menos que estén específicamente autorizados.

Se permiten los bigotes, pero deberán recortarse cuidadosamente y no deben extenderse más allá de las comisuras de la boca ni dentro de la zona de sellado del respirador.

“Guiar a los combatientes hacia el logro de estándares elevados, neutrales en cuanto al género e inflexibles para forjar un Departamento de Guerra cohesionado, formidable y letal no es tóxico. Es nuestro deber, en consonancia con nuestro juramento constitucional“, afirmó Pete Hegseth.

