“Son inminentes” los despidos por el cierre de Gobierno, aseguró la Casa Blanca

Por la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso se derivó en el cierre del Gobierno, lo que provocará que los despidos de trabajadores públicos sean “inminentes”, dijo la Casa Blanca, este miércoles 1 de octubre.

“Consideramos que los despidos son inminentes. Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del Gobierno”, resaltó durante la conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien también responsabilizó a los demócratas del cierre.

Con respecto a si tienen información sobre una fecha y el volumen aproximado de despidos de trabajadores, Leavitt indicó que “no podía brindar de momento más detalles”.

Responsabilizan a los demócratas

Por su parte, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, expresó a través de una llamada con periodistas, que la medida podría adoptarse en “dos días”, informó EFE.

En un comunicado, la Casa Blanca responsabilizó a los demócratas porque “han provocado oficialmente un cierre gubernamental total, diseñado por los lunáticos de la izquierda radical que controlan su partido”.

“El presidente Trump y los republicanos han sido claros: los republicanos no serán rehenes de estas maniobras políticas vergonzosas y poco serias de los demócratas. Este cierre es 100% responsabilidad de los demócratas, cuya agenda radical está envenenando nuestra política y castigando a nuestra gente”, afirmaron.

Por lo pronto, la Oficina de Gestión y Presupuesto ya envió un memorando hace días ordenando a las distintas agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para activar despidos si la paralización federal se prolonga.

Fracaso de dos votaciones en el Senado

El Senado tumbó este mismo miércoles dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del Gobierno.

La Administración Trump también dijo que el cierre de Gobierno se debe a que los demócratas exigen incrementar partidas y subsidios en sanidad para ofrecer atención sanitaria gratuita a inmigrantes indocumentados.

“La propuesta de los demócratas resultaría en un gasto de casi $200 mil millones de dólares en atención médica para inmigrantes ilegales y otros no ciudadanos durante la próxima década, suficiente para financiar todo el Programa de Seguro Médico para Niños”, subrayaron.

Empleados no esenciales

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750,000 empleados federales considerados no esenciales han sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo con motivo del cierre.

Mientras, más de 1,5 millones de funcionarios, incluyendo fuerzas de seguridad o controladores aéreos, continúan trabajando, a pesar de no percibir sus salarios hasta que se resuelva la paralización administrativa.

