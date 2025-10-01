Juanes, Banda MS y Elena Rose se unen a ‘La música nos conecta’ de Amazon Music

La transmisión en vivo de Bad Bunny “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más” no solo fue un concierto, fue un fenómeno global. Millones de fans del puertorriqueño se conectaron desde todos los rincones del planeta para vivir lo que terminó convirtiéndose en la presentación de un solo artista más vista en la historia de Amazon Music.

Tras ese momento épico, ahora se abrió la puerta a la nueva edición de la campaña anual de Amazon Music, “La música nos conecta”, que este 2025 decidió poner el foco en el pop latino. Tras años de celebrar géneros como el dembow, el hip hop y la música regional mexicana, en esta ocasión toca honrar a ese género que ha acompañado generaciones enteras y que sigue sonando fresco.

La campaña ya arrancó con lanzamientos exclusivos en Amazon Music bajo el sello Amazon Music Originals (AMOs). Entre ellos brilla la versión renovada de “Genio Atrapado”, la icónica canción “Genie in a Bottle” de Christina Aguilera en español en voz de Emilia. La artista argentina, nominada al Latin Grammy, le puso su sello moderno a un clásico que marcó los 2000.

“La música de Christina Aguilera marcó mis sueños de infancia de convertirme en artista”, confesó Emilia. “Reimaginar ‘Genio Atrapado’ para una nueva generación, a la vez que rindo homenaje a su legado, es un momento que cierra un ciclo en mi vida”, agregó.

Por su parte, Banda MS, gigantes del regional mexicano, se unieron con Bacilos para darle nueva vida al tema “Caraluna”. El resultado es una mezcla inesperada y poderosa entre dos mundos musicales. Como dijo Oswaldo Silvas, vocalista de Banda MS: “Llevar nuestro sonido regional mexicano a este clásico del pop es un ejemplo de cómo la música realmente es capaz de conectarnos a todos”.

Presentación en vivo de “La música nos conecta”

La cereza del pastel llega el 6 de octubre, con un evento en vivo transmitido desde Los Ángeles a las 8:00 p.m. PT / 9:00 p.m. MX / 11:00 p.m. ET.

El cartel reúne nada menos que a Juanes, ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy, junto a Banda MS ft. Bacilos y Elena Rose. Será una noche diseñada para conectar generaciones, estilos y culturas, y podrá verse en Twitch, Prime Video y dispositivos con Alexa.

Para Rocío Guerrero, Directora de Música de Latin-Iberia en Amazon Music, el timing no pudo ser mejor.

“El fin de semana pasado fuimos testigos del increíble poder unificador de la música cuando millones de personas se reunieron globalmente para la histórica presentación de Bad Bunny. Este momento prepara perfectamente el escenario para nuestra campaña ‘La música nos conecta’. La música siempre ha sido el hilo que nos conecta a través de generaciones, fronteras y géneros. Tras celebrar distintos géneros latinos a lo largo de los años, elegimos el pop por su notable capacidad de permanencia. Sigue siendo la banda sonora de nuestros momentos más memorables, uniendo generaciones y manteniéndose tan relevante hoy como hace décadas”.

“Con estos temas de Amazon Music Originals estamos viendo cómo canciones icónicas continúan inspirando a artistas de distintas generaciones a crear algo completamente nuevo. Cuando Emilia reinterpreta a Christina Aguilera, o actos consolidados como Banda MS colaboran con Bacilos para reinventar un clásico, no solo estamos celebrando covers, estamos viendo cómo evoluciona el legado musical en tiempo real. ‘La música nos conecta’ trata de tender estos puentes entre épocas, géneros y tradiciones musicales. Este es solo el comienzo de un emocionante recorrido que se desarrollará en los próximos meses”, agregó.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de “La música nos conecta”?

En Twitch:

Sigue a Amazon Music en Twitch (twitch.tv/amazonmusic)

Configura un recordatorio para el evento en vivo

Mira en directo e interactúa con otros fans en el chat en tiempo real

En Prime Video:

Busca “La música nos conecta” en tu aplicación de Prime Video o Fire TV

Agrega el evento a tu lista de seguimiento para fácil acceso

Míralo en vivo o bajo demanda después del evento

En dispositivos con Alexa

Mira la presentación en vivo directamente en tu Fire TV o en tu dispositivo Echo Show, solo di “Alexa, ‘La música nos conecta'”

Vive el concierto desde la comodidad de tu sala.

Sigue leyendo: